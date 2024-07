No habrá persecución por caso Accendo, ni criminalización de la protesta por defender el agua y la tierra en Puebla, afirma Armenta

El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó este lunes que en su administración no habrá persecución contra nadie ni se criminalizará la protesta social, al referir que proviene de un movimiento que luchó por décadas y que se manifestó contra la injusticia en el país.

Al encabezar una rueda de prensa, en conocido hotel del Centro Histórico de la ciudad, prometió revisar los expedientes de dirigentes sociales e indígenas que fueron encarcelados por defender el agua y la tierra en Puebla.

Por lo tanto, el morenista recalcó que no se van a criminalizar las manifestaciones y se revisarán los casos de poblanos que están en prisión por oponerse a las minas y a otros “proyectos de muerte”.

“Yo no quiero a nadie encarcelado porque no hubo un abogado bilingüe o indígena que no lo pudo defender, eso lo vamos a trabajar”, dijo, por lo que pidió a la Comisión de Gobernación que inicie a revisar los casos.