Martes, octubre 21, 2025
Lluvias agravan deterioro en Casa de Justicia de Huauchinango; empleados temen por su seguridad

Estado actual de las instalaciones de la Casa de Justicia de Huauchinango, donde se observan los daños estructurales que amenazan la seguridad.
Martín Hernández Alcántara

La Casa de Justicia de Huauchinango presenta un deterioro estructural grave que pone en riesgo a trabajadores y ciudadanos que acuden diariamente a realizar trámites o presentar denuncias. Las filtraciones de agua, que desde hace tiempo afectaban las instalaciones, se agravaron tras el paso del reciente meteoro en la región, provocando que parte de los plafones se desplomaran y que documentos oficiales quedaran dañados por la humedad.​

De acuerdo con reportes internos, la precariedad de los materiales utilizados en los techos representa un peligro latente de derrumbe, especialmente en las áreas de atención al público. Usuarios y empleados manifestaron su preocupación por el mal estado de las oficinas, donde se observan techos cuarteados, goteras constantes y mobiliario afectado por el exceso de humedad.​

La situación ha generado temor entre quienes trabajan en el inmueble, ante la posibilidad de que se registre un accidente grave si no se interviene de inmediato. En varias zonas del edificio los plafones muestran señales de desprendimiento, mientras que las carpetas y expedientes mojados se han convertido en un nuevo problema para el resguardo de información judicial.​

Frente a este escenario, trabajadores del centro hacen un llamado urgente al gobernador del estado, al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General de Puebla para que intervengan de manera inmediata y realicen una evaluación estructural que permita evitar una tragedia.​

Cabe mencionar que, semanas atrás, el magistrado Pedro Antonio Martínez Hernández visitó la Casa de Justicia, aunque no se habrían tomado medidas tras su recorrido. Vecinos y usuarios exigieron que las autoridades estatales atiendan el deterioro del inmueble, que aseguran luce como una “casa abandonada” y cuya situación amenaza con paralizar las labores judiciales en la región

