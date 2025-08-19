Laura García Chávez abre su casa de gestión con un fuerte espaldarazo del gobernador Armenta y de las dirigencias de Morena y el PVEM

La presidenta del Congreso del estado, Laura Artemisa García Chávez, inauguró este martes su casa de gestión en Puebla, en un acto que tuvo un fuerte significado político, ya que tuvo la presencia del gobernador, Alejandro Armenta Mier, y del dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Jaime Natale Uranga, que es la fuerza política que se perfila a ser la gran aliada electoral de Morena en los comicios de 2027. Se trató de una ceremonia en la que pareciera ser un fuerte espaldarazo para que la legisladora y exdirigente sindical, avance en sus pretensiones de ser candidata a la alcaldía de la ciudad de Puebla en las elecciones dentro de dos años.

García Chávez, por momentos nerviosa y en otros muy sonriente, rechazó que este sea un acto para impulsar sus aspiraciones políticas. Sin embargo, la composición del acto dejó una lectura diferente, pues llegaron un número importante de presidentes municipales, diputados locales y otros invitados, en lo que parecía ser una “cargada” a favor de la presidenta del Congreso del estado.

En lo que va de la actual legislatura es la primera vez que el gobernador Alejandro Armenta Mier acude a la apertura de una casa de gestión de algún diputado local o federal. El mandatario enfatizó durante su intervención que este acto responde a labores institucionales y de gestión, lejos de cualquier esquema de campaña.

El centro de gestión de Laura Artemisa García es una vieja casona del Centro Histórico ubicada en la calle 11 Oriente 203, la cual luce recién remodelada e incluso sus paredes aún huelen a pintura fresca, con pisos limpios y oficinas nuevas. Se trata de un edificio de dos plantas que va más allá de lo que normalmente tienen los legisladores de contar con un pequeño espacio como oficina, por lo que se percibe que tendría una función más allá de lo que la ley obliga a cada representante social de tener un lugar de atención para sus representados.

La apertura de la casa de campaña culminó con una enorme comilona que algunos estiman que fue para más de 300 personas, en la que sirvieron arroz, carnitas, agua y refrescos, organización que estuvo a cargo de exdiputado local del PRI, David Huerta Ruiz, colaborador cercano de García Chávez.

Laura Artemisa García, luciendo una blusa color guinda, del mismo tono que el de su partido Morena, y un pantalón negro de vestir, descartó que esta inauguración esté vinculada a un arranque anticipado de campaña electoral con miras a la presidencia municipal de Puebla y señaló que la labor legislativa requiere espacios cercanos para atención ciudadana.

Subrayó que la dirigencia nacional de su partido, encabezada por María Luisa Alcalde Luján, encomendó a legisladores locales de Morena trabajar de forma directa con la población, destacando que “tener una casa de gestión es una obligación de los diputados. Debemos estar cercanos a los ciudadanos. Hay que cuidar el marco legislativo y la gestión. No es un tema de campaña”.

García Chávez precisó que el inmueble, cuya renta solventará con recursos provenientes del apartado de gestión legislativa destinado a diputados locales, fue arrendado a amigos suyos del magisterio.

Cabe subrayar que entre los asistentes destacaron Tontanzin Fernández Díaz, edil de San Pedro Cholula, Samuel Aguilar Pala, Silvia Tanús Osorio y Gabriela Sánchez, integrantes del gabinete estatal. Así como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el estado, Rosa Icela Sánchez Soya, entre otros políticos.

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, enfatizó durante su intervención que este acto responde a labores institucionales y de gestión, lejos de cualquier esquema de campaña. “Hoy nuestra presidenta invita a nuestros compañeros de coalición y a los poderes. Los representantes de los tres órdenes tienen militancia, pero también acompañamiento institucional”, puntualizó.

Armenta agregó que existe coincidencia entre el Poder ejecutivo y legislativo en la constitución y en el servicio a la ciudadanía, remarcando la colaboración institucional.

Al término de la ceremonia, ya en la comilona, se observó a la mayor parte de los diputados locales emanados de Morena, el PVEM y el PT, alianza también conocida como la cuarta transformación. El encuentro, amenizado por mariachi, incluyó arroz, carnitas y refrescos, donde los asistentes gritaban “Laura es más presidenta que otras que quieren ser”, al tiempo que le lanzaban vivas.

Durante el convivio, la presidenta del Congreso compartió un mensaje y se tomó fotografías con los asistentes. Entre estos destacó Rodrigo Abdala Dartigues, delegado de programas federales.