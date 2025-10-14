Carvajal propondrá que Conagua audite y demande a Concesiones Integrales por no dar servicio

Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado federal por Morena, propondrá la inclusión de un artículo transitorio en la nueva Ley General de Aguas, la cual será discutida próximamente en la Cámara de Diputados, con el objetivo de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) audite y, en caso necesario, demande a las concesionarias que no provean el servicio de agua, como ocurre actualmente en Puebla. La propuesta forma parte de la reglamentación impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y será cabildeada entre los legisladores morenistas para asegurar su incorporación, pues, según Carvajal, no se puede seguir permitiendo la impunidad y el saqueo de los recursos de la población.

El legislador indicó que “Concesiones Integrales está muy desprestigiada y mucha gente ya no quiere pagar porque no recibe agua”, por lo que se buscará que la nueva ley incluya una supervisión exhaustiva de los organismos concesionados y facultades para que Conagua imponga sanciones y pueda intervenir legalmente contra las empresas que incumplan sus obligaciones. Carvajal denunció la ineficiencia de la empresa, que según él propicia la pérdida del 50 por ciento del agua por fugas, atribuida a negligencia y falta de inversión en infraestructura.

El diputado también resaltó que la reforma es crucial ante la sobreexplotación creciente de recursos hídricos en el país, ya que, actualmente, se extraen más de 9 mil millones de metros cúbicos de agua de manera insostenible. Además, señaló que Conagua cuenta únicamente con 200 inspectores para supervisar 186 mil concesiones agrícolas, lo cual resulta insuficiente para garantizar el manejo adecuado del recurso.

Carvajal sostuvo que existen 5 mil 800 pozos agrícolas operando sin concesión y de manera irregular en poder de unas cuantas empresas, lo cual deja sin agua a los pequeños productores que carecen de procesos de tecnificación.