Carvajal Hidalgo pide a titular del IMSS agilice construcción del nuevo Hospital de San Alejandro Puebla

Más de 8 mil pacientes resultan afectados cada año por la falta de rehabilitación del Hospital Regional de San Alejandro y la carencia de infraestructura hospitalaria en la entidad, denunció en rueda de prensa Alejandro Carvajal Hidalgo.

El diputado federal de Morena, exigió al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, un plan inmediato de infraestructura hospitalaria para la Zona Metropolitana del estado de Puebla, con la finalidad de poner fin al rezago médico que viven miles de pacientes en la región, derivado de los daños irreparables que sufrió el Hospital General Regional de San Alejandro en los sismos del 2017.

El integrante de la Comisión de Seguridad Social en San Lázaro, lamentó que a pesar de que la nueva administración del gobierno federal se comprometió a construir el nuevo Hospital Regional de San Alejandro Puebla, a ampliar el Hospital de la Margarita y a construir dos nuevos nosocomios en la zona de Amozoc y otro en Cholula, hasta el momento no hay avances significativos en el tema.

En conferencia de prensa el coordinador de la bancada poblana de Morena en la Cámara Baja, también pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a que incluya en su programa anual de auditoría el “Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla”, con el objetivo de hacer público su avance físico y financiero.

De igual forma, exhortó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a que inicie una investigación, sobre el “Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional de San Alejandro”, con la finalidad de identificar posibles desviaciones en los objetivos del mismo.

“Estamos solicitando que se regularice inmediatamente la crisis que prevalece en el estado de Puebla, una situación muy grave para los miles de pacientes que requieren atención y que pasan semanas sin ser atendidos por la falta de infraestructura hospitalaria”.

Resaltó que el Hospital de San Alejandro no solamente atiende a pobladores de Puebla, sino también a gente de Oaxaca, Tlaxcala y muchas comunidades de la entidad.

“Nos preocupa mucho esto porque no obstante que llevamos más de un año en la nueva administración, no se ven avances significativos en los hospitales, no hay resultados (…) es por ello que estamos solicitando que inmediatamente se inicien las obras porque los recursos ya están contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, aseguró.

Lamentó que más de 8 mil pacientes resulten afectados cada año por la falta de rehabilitación del Hospital Regional de San Alejandro y la carencia de infraestructura hospitalaria en la entidad.

“Estamos poniendo el dedo en el renglón para que los pacientes en el estado de Puebla y en el país sean atendidos de sus padecimientos de manera oportuna y puntual”, concluyó.

Cabe recordar que derivado del terremoto que se registró el 19 de septiembre del 2017, que azotó a diversas entidades del país, las condiciones sanitarias en la Zona Metropolitana en el estado de Puebla no son adecuadas y se necesitan tomar acciones de manera inmediata para revertirlas, siendo el caso de las instalaciones de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, en específico, las del Hospital General Regional 36 “San Alejandro”, las cuales se vieron dañadas estructuralmente.