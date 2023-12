Carvajal avanza con amplio respaldo electoral

Semanas atrás, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) publico sus convocatorias para aspirantes a cargos de elección popular. Se espera que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, revise y seleccione los perfiles más idóneos, honestos, leales, con plena identidad y compromiso a los principios del partido y congruentes con las causas sociales. Morena, como el partido de izquierda, que se dice ser y que busca entre otras cosas abatir la desigualdad social, mejorar el bienestar de las familias, combatir la corrupción y dar una atención prioritaria a las familias en condición de pobreza, deberá poner tamices rigurosos para el éxito de su Plan “C”.

Lo anterior tiene sentido debido al arribismo y oportunismo, que crece a raudales en su interior, personajes del viejo régimen están levantando cacicazgos para apoderarse del partido, dejando a un lado a las bases sociales y fundadores que dieron origen al partido.

Puebla no ha escapado de la desbordante migración de arribistas a las entrañas de Morena. El registro de aspirantes se ha vuelto un carnaval donde se ve desfilar, hasta la mascota de la casa, en búsqueda de que les toque algo. Tan solo en San Pedro Cholula, se registraron por Morena 36 aspirantes a la alcaldía, provenientes de diversas filiaciones partidistas, diversas ideologías, nivel económico, y antecedentes de todo tipo; incluso, personajes de mala reputación que, con vil cinismo y desvergüenza, se promueven como figuras renovadas moralmente.

Puebla capital no se queda atrás con la presencia de algunos morenistas impresentables que, sin respaldo alguno, decidieron registrarse en línea o incluso llegaron de noche agazapados al CEE de Morena con dos o tres aplaudidores; otros que se han quedado en la orfandad tras el fallecimiento de Miguel Barbosa, no quieren dejar la nómina pública; otros aprendices de servidores públicos, al estilo Luis Videgaray, que no terminan de aprender; otros servidores públicos, que no más no brillan, por más aduladores a su servicio; diputados con un desempeño tibio que nadan de a muertito en el Congreso local, hoy vuelven a levantar la mano por un nuevo cargo de elección; y servidores públicos del ejecutivo estatal y federal con desempeño gris, que han sido objeto de señalamientos, también mueven la sonaja.

En cambio, la regidora por Morena en el Ayuntamiento de Puebla, Elisa Molina Rivera, es la regidora más activa y congruente en sus posicionamientos en sesiones de cabildo, activista y mujer valiente, trabajadora y honesta que ha enfrentado la misoginia de los yunquistas del Ayuntamiento; se le ve incansable con sus seguidores promoverse en las calles, mercados y cruceros como aspirante a la alcaldía poblana.

El registro de José Chedraui Budib como aspirante a la alcaldía por Morena, llama la atención en muchos sectores de la capital. Se trata de un prominente empresario priista, allegado al casi extinto Grupo Atlacomulco, coordinador financiero en Puebla en la campaña de Enrique Peña Nieto; recientemente aparece en redes sociales a lado del presidente López Obrador. Pepe Chedraui, como se le conoce, ha sido objeto de rechazo por las bases obradoristas, por diversas organizaciones sociales y colectivos. Su rechazo, lo atribuyen a su origen político e ideológico ya que no le conocen algún trabajo a favor de las causas sociales, y lucha progresista, situación que contraviene los estatutos de Morena. En redes sociales recientemente aparecieron algunos aspirantes a la alcaldía de Puebla a lado del empresario, en condición de sumisión, refugio y debilidad ante la carencia de respaldo electoral.

Para bien de unos, y mal de otros, las encuestas siguen poniendo en la delantera al diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo. A Carvajal lo distinguen en su lucha persistente por las causas sociales, como un hombre nacido en la izquierda y que, en su trabajo desde El Barzón, ha caminado con gente del campo, amas de casa, jóvenes estudiantes, trabajadores, académicos y otros grupos, construyendo diálogos y atendiendo desafíos en las familias. Como legislador ha impulsado y acompañado al presidente López Obrador en diversas reformas constitucionales, como la del artículo 4º para que los programas sociales sean reconocidos como un derecho de acceso universal; ha apoyado el Presupuesto de Egresos de la Federación para la continuación de los proyectos estratégicos que el país necesita, entre otros logros.

A Carvajal, lo describen como un hombre congruente con los principios del obradorismo, y comprometido a hacer de Puebla una ciudad progresista. Por su capacidad para dar resultados, su honestidad, su capacidad de diálogo y puertas abiertas; diversas organizaciones sociales, sindicatos, unión de vecinos, comerciantes, transportistas, feministas, comunidad LGBTIQA, académicos, defensores de derechos humanos, ambientalistas, y diversos colectivos, lo apoyan y refrenden su confianza con la firma de acuerdos de unidad que recientemente llevaron a cabo.

Carvajal avanza con el amplio respaldo de diversos sectores, cuenta con las mejores posibilidades para ganar la encuesta interna de Morena. El escenario actual que vive Puebla capital, prepara el terreno para la llegada de un alcalde progresista. Si la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla actúan con sensatez y pertinencia, sabrán que el respaldo electoral lo tiene Alejandro Carvajal, y eso lo convertirá en el virtual candidato a la alcaldía, y muy seguramente en el nuevo alcalde de Puebla.