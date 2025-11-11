Supera el 50 por ciento la cartera vencida del Ooselite, reconoce su director

Tehuacán. La cartera vencida del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite) supera 50 por ciento, lo que representa un fuerte impacto en su capacidad operativa, informó su director, José Baruc López. Más de 40 mil cuentas, de un padrón que rebasa las 70 mil, presentan adeudos que van desde un año hasta periodos mayores.

La falta de cumplimiento en los pagos por parte de un importante porcentaje de usuarios genera presión en las finanzas del organismo, que depende en gran medida del subsidio mensual que le brinda el ayuntamiento de Tehuacán, reconoció el director.

Aunque el Ooselite tenga proyectos, estos se deben sujetar a la coordinación con el gobierno municipal, debido a que los recursos propios son muy limitados.

López refirió que se han hecho esfuerzos para recuperar parte de la cartera vencida, como la aplicación de 10 por ciento de descuento en el pago del servicio, el cual inició en octubre y se extendió hasta noviembre, con una respuesta ciudadana que se desea más favorable.

Si bien se ha tenido el acercamiento de deudores para solucionar su situación, no es en la medida esperada, por lo que la cartera vencida sigue siendo elevada y hay quienes deben más de un año. A ello hay que sumar que por ley no se pueden cobrar adeudos anteriores a los cinco años, lo que limita la posibilidad de recuperar el total de las deudas.

José Baruc expresó que aún analizan si se extiende el descuento a diciembre, pero es algo que ve complicado debido a que es el mes de cierre financiero y el Ooselite debe hacer sus cortes para integrar sus expedientes del año fiscal.

En lo que se refiere a las unidades de recolección, sostuvo que con las que tienen en este momento el organismo cumple con el servicio, salvo en zonas donde el estado de las calles presenta pendientes pronunciadas, donde optan por utilizar camionetas.

Además del cierre fiscal, diciembre representa otro reto para el organismo por ser un mes en el que la generación de basura se incrementa considerablemente por el uso de productos desechables a los que la población recurre por motivo de los diferentes festejos que se llevan a cabo, incrementando hasta 30 por ciento más la cantidad de residuos que se recolecta.

