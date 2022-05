Niega Barbosa presencia de cárteles nacionales que controlan la delincuencia en Puebla

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta negó rotundamente que haya presencia en Puebla de cárteles nacionales que controlan la actividad delincuencial en el estado.

Así lo declaró este miércoles durante la conferencia virtual, tras reconocer que estas organizaciones solo son proveedores de droga en la entidad.

“No hay presencia en Puebla de cárteles nacionales que controlan la actividad delincuencial. Los carteles nacionales introducen la droga en Puebla y hemos hecho múltiples detenciones”, afirmó el mandatario.

Dijo que existen ramificaciones de grupos delincuenciales y familiares que, en muchas partes del estado, se ponen como apellido los nombres de los cárteles nacionales, a pesar de que no tengan vínculo alguno.

Barbosa Huerta señaló que para hacer frente a la inseguridad su gobierno ha realizado múltiples detenciones de integrantes de estas organizaciones criminales a fin de frenar su expansión.

Como ejemplo citó la limpia que iniciaron en el municipio de Acatlán de Osorio, donde la semana pasada fue asesinado el director de la Policía local, Héctor García, y su esposa, durante una emboscada.

Al respecto, comentó que desde hace mucho tiempo hay condiciones de inseguridad en estas regiones, por lo que sentenció que se comenzó la limpia de las bandas criminales.

Esta limpia incluye además de Acatlán a las regiones de Tecamachalco y el “Triángulo Rojo”, donde hace unos meses fue epicentro nacional del robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Miguel Barbosa advirtió que “muchas autoridades piensan que no les va a llegar la justicia a ellos”; sin embargo, reafirmó su compromiso con el combate a la corrupción.

Ante lo expuesto, exhortó a los presidentes municipales a no tener vínculos con las bandas delincuenciales y tampoco permitir que las policías locales se involucren con los criminales.

“No hay ninguna región de Puebla donde haya un grupo que controle la actividad criminal como tal; si vemos el involucramiento de las autoridades para permitir eso, se van a llevar sorpresas”, advirtió.

Aseguró que conoce cuáles son los grupos pequeños y medianos que se instalaron en Puebla, pero constantemente los combaten para evitar que se apropien de algún lugar.

“El día que no esclarezcamos los hechos y no disolvamos a la banda que ejecuta a integrantes de otra banda, ese día la banda ganadora se instala como la dominante y así se empiezan a ceder regiones, hoy no hay ninguna región en Puebla donde haya un grupo que controle la actividad criminal como tal”, afirmó.

Al final, el gobernador convocó a los alcaldes a “jalar juntos” con el gobierno del estado en la lucha contra el crimen organizado.