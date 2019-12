Carta aclaratoria de la nota: Niegan en la SGG proteger a Mario Marín

Fermín García

Jefe de información de La Jornada de Oriente

Estimado Fermín,

Además de saludarte, me pongo en con- tacto contigo en relación a la nota publicada el día 9 de diciembre del presente en La Jornada de Oriente, en la que hacen referencia a nuestra compañía Veolia, por lo que a continuación me permito aclarar cada uno de los puntos:

1. Concesiones Integrales S.A. de C.V. En la nota se menciona que Veolia se encuentra detrás de Concesiones Integra- les S.A. de C.V. y de la privatización del agua en Puebla, lo cual es falso ya que no hemos tenido ni tenemos actualmente ninguna relación con esta empresa, ni tampoco hemos hecho planteamiento alguno al respecto de la participación privada en los sistemas municipales de agua en el estado de Puebla. Por otra parte, es importante precisar que no tenemos ope- raciones en Puebla.

2. Contrato de Agua en París. Con respecto a lo comentado sobre la situación de Veolia en París, hoy día trabajamos con el Sindicato de Aguas de la Región Isla de Francia (SEDIF), para el que brindamos el servicio de tratamiento y distribución en la región. La compañía reno- vó la concesión por 12 años en el 2011. Para más detalle te invitamos a consultar: https://www.veolia.com/en/our-cus-tomers/achievements/municipalities/traditional-models/france-greater-paris 3. Contaminación de Agua en Flint, Michigan. Sobre lo que menciona la nota te comparto que este quedó cerrado en el año 2016 y que la demanda del Estado de Michigan no tuvo bases. Veolia fue contratada para realizar un estudio limitado, por única ocasión, y con duración de un mes –160 horas en total– y so- lo se les pidió asistir para hacer un análisis de subproductos de desinfección y temas de olor y sabor. A Veolia se le dieron parámetros rígidos sobre lo que podían y no podían hacer y se siguieron esas instrucciones. Hicieron una serie de recomendaciones que fueron ignoradas. De hecho, cuando Veolia elevó sus preocupaciones sobre temas potenciales relacionados con plomo y cobre, los oficia- les y representantes de la ciudad les dije- ron que excluyeran esos comentarios del documento porque la ciudad y la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency) apenas estaban empezando a conducir pruebas sobre la existencia de plomo y cobre. Su intención parece ser el de distraer de la problemática y perturbadora realidad que emergió como resultado de esa tragedia. Veolia permanece comprometida con agua potable segura, de alta calidad y con la protección al medio ambiente, y está orgullosa de servir como la compañía de