Carta abierta de transportistas

CARTA ABIERTA

C. LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

C. LIC. SERGIO SALOMON CESPEDES PEREGRINA

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL EDO. DE PUEBLA

C. OMAR ALVAREZ ARRONTE

SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE PUEBLA.

PRESENTE:

VALENTIN ZAMBRANO HERNANDEZ Y OTROS, permisionario de la ruta fija denominada “NUEVA GENERACIÓN ANGELÓPOLIS” (NGA), identificada con la clave de ruta 561104053 y el peligro de promulgar leyes y no aplicarlas o simular que se aplican entre tanto se entronizan cacicazgos, no solo es el de la perdida de la credibilidad de las instituciones, si no la anarquía.

Esto porque las graves y sistemáticas violaciones a la ley cometidas en nuestro agravio y perjuicio, esto por falta de aplicación de la resolución del recurso de revisión R.A. – 150/2023 dictada por el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO en cumplimiento a la ejecutoria de fecha diecisiete de enero de dos mil veinticuatro y diversos amparos que se encuentran en el recurso de revisión como serian 115/2023 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO, amparo 1850/2022 JUZGADO SEXTO DE DISTRITO del cual se me concedió el amparo y protección de la justicia federal y diversas quejas con fecha 3/12/2018, queja 16/04/2019, queja 26/03/2020, queja 19/05/2020 y 13/07/2020.

Hacemos de su conocimiento que nos constituimos en el año 2017, para prestar servicio público de transporte de pasajeros en la Ciudad de Puebla.

Sin embargo, en el año 2018 la ruta denominada “25 NUEVA VISIÓN ECLIPSE” “MOVILOMAS”, invadió nuestra ruta de servicio. Explotando el servicio público de transporte de pasajeros. Sin la autorización correspondiente a cargo de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla.

La invasión a nuestra ruta de trabajo a derivado en ataques a nuestras personas, a nuestro personal y así como a los concesionarios de unidades de transporte que utilizamos para brindar el servicio a los pasajeros que nos favorecen con su preferencia. Lo que hemos denunciado ante las autoridades ministeriales competentes a la Sra. Soraya Córdoba Morán, Lluvia Sánchez Hernández, Ovidio Celis Córdova, María Luisa Fuentes, Noe González, Francisco Pérez Martínez, Miguel Pérez Martínez, Javier Bustos León, José Luis Ponce Cozar, Samuel Méndez Díaz, entre otros, todos ellos con sendas denuncias penales y federales a la organización de antorcha Campesina. La ruta denominada “25 NUEVA VISIÓN ECLIPSE” “MOVILOMAS”, fue constituida al margen de la ilegalidad por la agrupación nefasta y corrupta de “ANTORCHA CAMPESINA”, por lo que la ilegalidad con la que actúan es motivo suficiente para ordenar el retiro de sus unidades de transporte de la ruta que tenemos asignada para brindar el servicio a nuestros usuarios.

Actuando con la legalidad que es debida, hemos presentado diversas quejas y amparos, para que las autoridades competentes ordenen el retiro de las unidades de transporte que utiliza la ruta denominada “25 NUEVA VISIÓN ECLIPSE” “MOVILOMAS”, de nuestra ruta de transporte asignada. Amparos que nos han sido concedidos, sin embargo, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla. No ha hecho cumplir la ley, sin darnos respuestas reales a nuestras legitimas peticiones. Lo que hacemos del conocimiento de Usted Señor presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, para que ordene, por conducto de sus representantes, una investigación a estas anomalías y violación a nuestros derechos humanos, por parte de la secretaria de movilidad y transporte de puebla, en especial a nuestro derecho, establecido en el artículo quinto y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular y con el debido respeto, nos despedimos de Usted Señor presidente, quedando como sus atentos y seguros servidores.

Heroica Puebla de Zaragoza Trece de Mayo del año Dos Mil Veinticuatro.

RESPONSABLES DE LA PUBLICACION

VALENTIN ZAMBRANO HERNANDEZ

MOISÉS PÉREZ ROJAS

LADISLAO CASTILLO ZETIN