Miércoles, octubre 15, 2025
NoticiasEstado

En las últimas 24 horas, reabren 3 carreteras en Puebla; 29 localidades continúan incomunicadas

SICT reabre tres carreteras en Sierra Norte de Puebla en 24 horas, pero 29 localidades siguen incomunicadas por deslaves recientes.
Yadira Llaven Anzures

En las últimas 24 horas se lograron reabrir tres carreteras en la Sierra Norte de Puebla, sin embargo, un total de 29 localidades permanecen incomunicadas y 15 tramos carreteros continúan cerrados a causa de los deslaves e interrupciones provocados por las recientes lluvias.

En la Mañanera del Pueblo, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó que se ha logrado reducir el número de comunidades aisladas, aunque el trabajo en la red carretera sigue siendo intenso.

Durante su participación, precisó que la cifra se mantiene en 23 municipios afectados en la entidad poblana, de los cuales 17 son considerados prioritarios.

Además, destacó que se redujo de 32 a 29 localidades aisladas, lo que representa tres menos que el día anterior.

Esteva Medina señaló que la entidad registró 33 incidencias o interrupciones en la red carretera, de las cuales 14 se encuentran abiertas parcialmente y 15 siguen cerradas.

El reporte también indica que 19 puentes sufrieron afectaciones.

Pahuatlán, uno de los puntos más afectados

Para avanzar en la apertura de caminos y limpieza de escombros, el titular de la SICT informó que se han desplegado 34 máquinas y 80 trabajadores en Puebla.

La maquinaria pesada, con apoyo del Plan DN-III-E y Plan Marina, ha sido crucial para atender interrupciones viales.

El secretario destacó el envío de equipo pesado a Pahuatlán, uno de los puntos con una interrupción vial crítica que afecta a varias localidades.

“Calculamos de dos a tres días para liberarla”, estimó Esteva sobre la zona de Pahuatlán.

En total, en los estados afectados por la contingencia (Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz), la SICT, en coordinación con las Fuerzas Armadas, ha logrado liberar 25 interrupciones viales en las últimas 24 horas, permitiendo el paso provisional en diversas vías.

