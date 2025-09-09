Más de 6 mil vehículos expuestos por bache en Atlixco–San Juan Tianguismanalco

Un tramo de la carretera Atlixco–San Juan Tianguismanalco enfrenta un grave riesgo para conductores, tras semanas de intensas lluvias que provocaron el colapso del pavimento, generando un enorme bache en una curva estratégica, justo en el límite entre ambos municipios. La falla se localiza en una zona clave que conecta al Centro Integral de Servicios estatal, la conocida área de viveros de Cabrera y la entrada principal a San Juan Tianguismanalco.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima que más de 6 mil 500 vehículos circulan diariamente por este tramo, aumentando la preocupación entre los habitantes. Los vecinos señalaron que las grietas en el asfalto ya existían desde hace meses, pero con las recientes precipitaciones el daño se agravó hasta dejar expuesta la estructura de la vía.

Ante la situación, los residentes demandan a la Secretaría de Infraestructura de Puebla que atienda de inmediato la emergencia para evitar accidentes severos en uno de los puntos más transitados de la región.