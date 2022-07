Carpinteyro sigue mandando en el ayuntamiento de Cholula

El pasado 14 junio parecía que la edil de San Pedro Cholula, Paola Elizabeth Angón Silva, iniciaba una cirugía mayor a su gobierno para frenar el rumbo errático de su gestión que, en 9 meses, acumula una larga lista de posibles fraudes, escándalos de sobrecostos y de abusos de autoridad. Ese día salió de la Comuna el director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado, José Luis Carpinteyro Lazcano, quien ejercía una especie de cargo de “alcalde de facto”. Un mes después, lo que se observa que es todo sigue igual, pues estaría intacto el poder que ejerce el segundo de ellos.

Dicho de otra manera: quien manda en el ayuntamiento de San Pedro Cholula sigue siendo José Luis Carpinteyro Lazcano, aunque oficialmente ya no esté dentro del gobierno local.

La situación del ayuntamiento de San Pedro Cholula va de mal en peor, a tal grado, que Adalberto Sánchez Sánchez, el tesorero municipal, ya le presentó su renuncia a la edil Paola Angón.

- Anuncio -

El asunto no ha trascendido porque le habrían pedido al funcionario municipal que deje el puesto hasta que se termine el cierre del ciclo fiscal de medio año.

Muchos van a creer que la salida de Adalberto Sánchez se debe a que se ha mencionado su nombre en una supuesta investigación que se realiza a la construcción de Ciudad Modelo, una obra que es “un elefante blanco” del morenovallismo, en donde fungió como encargado jurídico del proceso de edificación.

La causa real, cuentan algunos regidores, es que el tesorero ya evaluó que muchas de las presuntas anomalías financieras de la gestión de Angón Silva no van a resistir los procesos de fiscalización y por esa causa, se marcha para deslindarse y evitar sanciones administrativas o penales.

Gatopardismo

Hace un mes, los dos grandes escándalos del gobierno de Paola Angón eran los siguientes:

Primero: que era un secreto a voces que José Luis Carpinteyro Lazcano, entonces director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula (Sosapach), era quien –traspasando sus funciones legales– mandaba en el ayuntamiento de esta ciudad, sobre todo en lo concerniente a contratos, adquisiciones y contratación de personal.

Todo mundo lo calificaba como “el verdadero alcalde cholulteca”, pues había convertido el ayuntamiento en una especie de “negocio familiar” y por su escritorio pasaban todas las decisiones importantes.

Segundo: que desde diciembre pasado había una abierta rebelión de los regidores del PAN en contra de la edil Paola Angón, pese a que son del mismo partido.

A lo largo de los últimos ocho meses, la mayoría de los miembros del cabildo no han aprobado los estados financieros mensuales debido a que no cuadran las cuentas del ayuntamiento. Por más que han solicitado información a la alcalde, al tesorero y el secretario general del ayuntamiento, se han topado con un muro de cero dialogo y falta de respuestas a los cuestionamientos que se hacen a gastos onerosos, sospechas de sobrecostos y actos oficiales que violan la legalidad.

Frente a ese escenario sombrío, hace un mes parecía que la presidenta municipal se había percatado de lo hondo de la crisis de su gobierno y emprendía cambios sustanciales para enderezar el rumbo.

Un primer cambio que parecía adoptar para solucionar la crisis es que el 14 de junio se anunció la salida de José Luis Carpinteyro del Sosapach, lo que se interpretó que significaba quitarle el control que ejercía del ayuntamiento.

Y el segundo cambio, es que con la mediación del excandidato panista a la gubernatura, Francisco Fraile García, se había conseguido una reunión conciliatoria entre los regidores albiazules, la edil Paola Angón y la presidente estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera.

Al paso de los días, se ha constatado que si hubo cambios en el ayuntamiento de San Pedro Cholula para que todo siga igual. Es decir, Paola Angón solo aplicó un gatopardismo en su gobierno.

Sin ningún miramiento, días después de que dejó el Sosapach se ha visto frecuentemente a José Luis Carpinteyro acompañar a actos públicos o internos del ayuntamiento a la edil Paola Angón, en lo que parecería ser solo un asunto de una relación personal. Algo que sin duda no tendría que ser motivo de observación o cuestionamiento, por tratarse de un asunto del ámbito privado.

El problema, cuentan algunos regidores, es que Carpinteyro seguiría dando órdenes, citando a reuniones con funcionarios y al perecer, tomando decisiones sobre la aplicación del gasto público y la formalización de contratos. Solo que ahora las juntas ya no se hacen en las oficinas oficiales del ayuntamiento y el ex director del Sosapach ya no tiene un cargo en el organigrama municipal. Pero su supuesto papel de “alcalde de facto” seguiría intacto.

Y del segundo asunto, es que pese a la conciliación en el PAN, los regidores involucrados han aclarado que están dispuestos a contribuir a la unidad dentro del ayuntamiento de San Pedro Cholula, pero no a prestar oídos sordos y ojos ciegos a los temas administrativos que no sean transparentados.

Un miembro del albiazul comentó a este columnista: “El problema ya no es que Paola Angón convenza a los regidores, sino el dilema es que convenza a la ciudadanía de que no encabeza un ayuntamiento lleno de corrupción”.