Cargado de nostalgia y música, Julián Báez pone a prueba a la norma social

El cantautor urbano Julián Báez Rosas (Puebla, 23 de enero de 1975) pone a prueba fenómenos económicos y sociales como la gentrificación y el individualismo. “Con una pequeña ayuda de sus amigos”, como sonaría en español la estrofilla de With a little help of my friends, un tema clásico de The Beatles, desde su silla de ruedas arma una estrategia nostálgica para luchar y sobreponerse a una realidad que excluye y deja fuera a lo que no está en la norma social.

Contento, diariamente se coloca en el Pasaje del ayuntamiento sin el tapete que lo acredita como un artista urbano alistado en el programa del mismo nombre impuesto hace unos 10 años por el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Mientras canta un repertorio variado y pone su bote para animar la cooperación voluntaria, prepara para este 21 de agosto la salida del tercer sencillo de su disco más reciente: Ley Fuga, una alegoría de las noches de fiesta y rocanrol vividas en un céntrico bar de Puebla.

La “rola”, como dice “el Julez”, sobrenombre de batalla adquirido hace unos 30 años “cuando los kilos eran menos” y subía y bajaba de los camiones cargado por sus amigos, habla de uno de los espacios clave de la música y los músicos independientes de Puebla: la Fuga de don Porfirio, un pequeño canta bar ubicado en la calle del mismo nombre por donde, efectivamente, salió huyendo el joven militar Porfirio Díaz tras ser apresado durante la ocupación francesa en febrero de 1865.

Dicha canción, explica durante una entrevista, resultó de la labor que Jorge García, productor del sello discográfico independiente Nuevo Indie Medios, emprendió en 2024 cuando hizo un compilado de las canciones que “el Julez” tenía esparcidas por las redes sociales, en particular por YouTube, con presentaciones que eran “vestigios” de su música.

“Él armó un pequeño cidí llamado Rolas encontradas de muy mala calidad, y de ahí nace la idea de crear este disco más profesional donde expreso mis sentires y comezones musicales que me han llevado por diferentes lados”, dice desde su lugar de trabajo.

La canción que abrió este nuevo proyecto se llama Microbús, una de sus canciones más conocidas en el ámbito urbano, para la cual contó la participación del rapero Warache Roboninja; mientras que la segunda fue Analco Dub, autoría de Jorge García que tiene como base el reggae y en la que participan “Pacomostro” Muñoz y John Carvajal bajo la producción de Daniel Fernández; y ahora, Ley Fuga, en la que se acompaña de otro de los artistas clave de la canción urbana como lo es José Luis Galindo, además de Alan González, Insekto y Pacomostro Muñoz, bajo la producción de Alan Fernández. “Es una fiesta y estoy rodeado de amigos, en una producción que se hace gracias a ellos, quienes ponen su talento y yo mi presencia, mientras que ellos hacen lo demás”, dice.

En todo, como reflexiona “el Julez”, hay nostalgia por los lugares que no están y se han ido perdiendo por varias razones, una de ellas, la gentrificación, un fenómeno comercial y social que al transformar zonas de vivienda y comercio popular desplaza a sus poblaciones originales y atrae a nuevos comercios, viviendas y ocupantes con mayor poder adquisitivo.

“La ciudad sería siendo la misma si no se pudiera modificar por este nombre rimbombante que tenemos como Patrimonio cultural de la Unesco, pero el tiempo pasa, vamos envejeciendo y los discursos se van callando, las bocas se van callando y ese Puebla que yo recuerdo se ha ido perdiendo: sin reuniones en el Portalillo y sin noches de fiesta de amigos, porque el músico y la sociedad se han ido individualizando y encapsulando para no resultar incómodo en la política que la ciudad va siguiendo”.

Él mismo, prosigue “el Julez”, es un ejemplo de aquello que no cabe en la norma, siendo un sujeto incómodo que no tiene tapete, ni está incluido en el PAU por convicción propia. “La individualización es algo que veo, otros llegan y se instalan y rompen con el esquema cotidiano sin importar lo demás”.

En suma, considera que Ley Fuga, tema que se estrena este 21 de agosto, es un recordatorio de lo que fue Puebla, ciudad que recorrió y le llevó a personajes y espacios que siguen, o en otros casos “colgaron las guitarras”, siendo ejemplo de las nostalgias que la gentrificación y la individualidad han dejado. Para saber más sobre el estreno se puede visitar su Facebook: julian.baezrosas

