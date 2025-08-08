Viernes, agosto 8, 2025
Editorial

CARENCIAS ALIMENTARIAS QUE PERSISTEN

La Redacción

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revela que la inseguridad alimentaria permanece como un gran desafío. En Puebla, 162 mil 582 familias tuvieron graves carencias alimenticias el pasado año de acuerdo con los resultados del citado sondeo, lo que implica que no pudieron realizar las tres comidas al día o que algunos días a la semana tuvieron graves dificultades para hacerlo. La cantidad equivale a 8.7 por ciento de los hogares, mismos que reportaron haber padecido esa situación en los tres meses previos a la aplicación de la encuesta.

Si bien algunos datos del estudio revelan mejoría en relación a 2022, todavía 24.8 por ciento de los hogares no tuvieron acceso a una alimentación sana y variada en el periodo analizado.

Lo anterior refleja las dificultades que tienen muchas familias para obtener ingresos suficientes para garantizar la alimentación de sus miembros, como poder transitar a una alimentación más saludable, que exige mayores recursos.

De ahí la importancia de impulsar la producción agropecuaria como estrategia nacional y estatal que permita una mayor producción que garantice no solo los ingresos a los productores, sino menores precios para los consumidores que abaraten una canasta básica alimentaria sana y que permita a la población de menores recursos tener un mayor acceso a esos alimentos.

Por otra parte, la fragilidad económica en la que sobrevive una parte importante de la población potencia las acciones que buscan la creación de un número mayor de comedores comunitarios que garanticen o refuercen una ingesta alimentaria básica más balanceada para aquellos que no cuentan con recursos propios para hacerlo.

Además, una dieta más equilibrada, con mayor contenido de nutrientes y proteínas, en lugar de carbohidratos y azúcar, permitirá también atender los problemas de salud que más nos aquejan como sociedad.

