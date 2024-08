Cárcel y desapariciones; los disuasivos de funcionarios para frenar protesta contra Granjas Carroll

Antes de que campesinos integrantes del Movimiento de Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental fueran notificados de la denuncia que interpusiera Granjas Carroll por la jornada de movilizaciones en su contra, líderes fueron amenazados por funcionarios de gobierno de desaparecerlos y de reactivar carpetas penales sino se frenaban las protestas.

En el zócalo los líderes Renato Romero y Moisés Moratilla, señalaron a Justino Cerezo Cerezo, coordinador de Comisionados de la Dirección General de Gobierno por las amenazas directas y a Osvaldo de la Rosa, delegado Regional de la Secretaría de Gobernación de Libres Oriental, y Celso Leal, presidente de la Cuenca Río Balsas, de señalar a participantes de las protestas, incluso a quienes han compartido en redes sociales noticias o contenidos contra la criadora de cerdos propiedad de la estadounidense Smithfield.

Este fin de semana al menos ocho personas –entre ellos jóvenes que compartieron en sus redes sociales noticias contra la empresa Granjas Carroll– recibieron en sus domicilios a personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) quienes les entregaron una “invitación a una sesión de mediación respecto del procedimiento alternativo como solución a una controversia de naturaleza penal”

Esto, luego que campesinos y ejidatarios de Puebla y Veracruz, integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental, volvieran a plantarse frente a las instalaciones de Granjas Carroll -ahora en el municipio de Oriental- reactivando las protestas a más de un mes de que elementos de Fuerza Civil de Veracruz asesinaran a dos agricultores Alberto y Jorge Cortina, durante el desalojo el plantón de la empresa porcina, persiguiendo además por las calles a manifestantes hasta sus casas en la localidad de Totalco, Veracruz.

Tanto Romero como Moratilla sostuvieron que el citatorio para este miércoles 7 de agosto en las instalaciones de la FGE en Oriental, que les conmina a someterse ‘a un acuerdo reparatorio justo, evitando con ello un proceso jurisdiccional’, “solo es una amenaza y una imposición de censura, criminalizándoles por pedir agua”.

El apicultor de Tepeyahualco -que ha denunciado a la trasnacional de ser responsable de haber contaminado su producción de miel luego que un laboratorio detectara antibióticos, sulfas y heces fecales animales- narró que durante las jornadas de movilización contra Granjas Carroll fue amenazado, primero telefónicamente y luego en el salón de Cabildo de la presidencia de Oriental el 22 de mayo, para frenar las protestas.

“Mira Moisés de eso que dices de tu contaminación de tu miel provocada por la empresa, es mentira, ¿y sí sabes lo que va a pasar contigo, Renato y Justo? ¿sí sabes que yo los puedo desaparecer, que yo los puedo meter al bote en este momento? es más: desde ahorita tú ya no te vas…” estas fueron las amenazas, así me trató el funcionario de la Secretaría de Gobernación, sostuvo Moratilla, refiriéndose a Justino Cerezo Cerezo, coordinador de Comisionados de la Dirección General de Gobierno.

Moisés Moratilla, como otros agricultores que participaron en protestas contra las empresas en la Cuenca Libres–Oriental, denunciando el uso de tecnologías para inhibir las lluvias en 2021, fueron amenazados con reabrir los expedientes penales por obstrucción de vías federales de comunicación, daños patrimoniales y materiales a las casetas de peaje, abiertas entonces.

El apicultor también denunció que la campaña de intimidación contra líderes y quienes participaron en los plantones frente a la empresa incluyeron acciones contra familiares así como otros medios “viles” para convencerlos de poner fin a las expresiones de protesta.

Narró que el 12 de junio sus jóvenes hijos, fueron “baleados de frente” en la carretera Oriental-Tepeyahualco a la altura del cruce con Jalapasco, eran las 6:30 de la tarde cuando regresaban de su trabajo y fueron sorprendidos por las balas.

“Fue una embestida, les dispararon a quema ropa, a mi hijo una bala le rozó la oreja. Les quitaron la moto a la que antes le volaron los espejos a balazos, los despojaron de su dinero y celulares. Esto no fue un asalto aislado, fue un mensaje que entendí, y cuando reclamé al delegado de Gobernación me dijo: “Ya ves, eso te pasa por portarte mal. ¿Para qué andas con Renato?, eso es lo que estás sacando”, me dijo el funcionario.