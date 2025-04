Caravana de la UNTA bloquea dos de tres carriles de la México-Puebla

Dos carriles -los de alta velocidad-, de tres que tiene la autopista México-Puebla, son ocupados por una caravana de aproximadamente mil agremiados a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) que se dirigen a la Secretaría de Gobernación para exigir diálogo con el gobierno federal.

El contingente manifestantes que van a pie, abarca alrededor de 200 metros, es acompañado por una ambulancia y una patrulla, entre otros automotores, por lo que la circulación es lenta y hay alta carga vehicular.

Los inconformes partieron hoy desde la caseta de San Marcos, alrededor de las 10 de la mañana. Hasta las 2 de la tarde de este lunes se encontraban a la altura de Santa Catarina.

Se prevé que aproximadamente a las 17 horas arriben al puente de La Concordia y pernoctarán en un parque cerca de la estación del metro Acatitla; mañana continuarán su camino por la Calzada Ignacio Zaragoza.

Esta protesta forma parte de la “Jornada Nacional de Lucha Campesina”, organizada por la UNTA, que abarca del 7 al 10 de abril; también se enmarca en el CVI aniversario luctuoso de Emiliano Zapata.

Es importante mencionar que en el contingente van campesinos de los estados de Puebla, Yucatán, Chiapas y Campeche, los cuales piden al gobierno federal que se abra al diálogo con las organizaciones campesinas.

Hay otras caravanas de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas que se dirigen a la Ciudad de México, las cuales han partido desde otros puntos, como Cuernavaca y Toluca.

Arturo Fragoso Pineda, dirigente en territorio poblano, comentó que la federación se ha negado a platicar con las agrupaciones, lo que ha generado que varios conflictos agrarios en el país sigan sin ser resueltos y que tampoco se hayan renovado alrededor de 200 concesiones de agua, lo que afecta a miles de campesinos.

“Aquí el tema no es tanto la cantaleta que trae el gobierno de que nada a través de las organizaciones. Aquí el tema es que a partir de esta cantaleta que trae el gobierno, no nos han querido recibir, no han querido tener diálogo. Nosotros conocemos ya la mecánica del gobierno, está bien, pero sí no hay diálogo con las organizaciones campesinas, no podemos atender a toda esta gente, traemos todo este rezago”.