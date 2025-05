Caral Supe y sus mujeres

La arqueología nos ha brindado numerosas buenas noticias los últimos años. No sé si se deba a que se han incrementado los recursos para la exploración, investigación y consolidación de sitios arqueológicos o simplemente por la enorme cantidad de vías por las cuales nos enteramos de los hallazgos más recientes. Como sea, celebro el flujo constante de noticias de temáticas paleontológica y arqueológica que nos permiten construir -así, en presente- las historias de las numerosas civilizaciones que han existido en el orbe. Y, lo reitero, estos conocimientos nos permiten distanciarnos cada vez más de la “historia universal”, pretensión occidental que centra en Europa todo lo relacionado con la civilización y si ya no resulta que es su origen, sí la que detenta el avance mayor y la capacidad de determinar quién sí ha sido civilizado y quién no. Sin embargo, es cada vez más frecuente que las noticias vengan de programas académicos del país de origen del hallazgo y no de equipos de europeos o norteamericanos. Es de reconocer que nuestras academias son lo suficientemente capaces de investigar, desarrollar métodos y proponer hipótesis pertinentes para el estudio de su propio pasado. A veces quizá lo que falta es que se crean esa misma capacidad y que dejen de lado su propia colonialidad que determina su dependencia de teorías y métodos europeos, pero poco a poco lo irán logrando. Hay que sentirnos orgullosos de nuestros equipos de investigación que, a veces con presupuestos nimios, logran resultados sorprendentes. Igualmente hay que reconocer que, con independencia de quien se encuentre en el poder, tanto en México como en otros países, pareciera que la exploración arqueológica ha continuado. Sé que habrá mucho que decir al respecto, pero, en principio, hay que reconocerlo.

Todo esto viene a cuento pues recientemente recibimos la noticia de un hallazgo sorprendente en Perú en torno a la fascinante cultura Caral asentada en la región norcentral del país andino. Según un boletín publicado en el portal de la Agencia Andina de Noticias, el “reciente hallazgo del cuerpo de una mujer [que data de hace unos 5 mil años] que, por los detalles de su ajuar funerario, ocupaba un lugar importante en la jerarquía de la Civilización Caral, dan cuenta que esta tenía interacción con otras regiones del Perú, como la amazonia, y que se sostenía alimenticiamente en base a los productos marinos y a la agricultura”. Según el encargado de las excavaciones en la sede de Áspero en la zona arqueológica de Caral, David Palomino Olivos -siguiendo con la misma nota-, está “demostrado que la civilización Caral era una sociedad jerarquizada, pero también en la que no solamente el varón era quien tenía el rol principal’, señaló. Un ejemplo lo dan la mujer protagonista del más reciente hallazgo, así como la llamada ‘Dama de los Cuatro Tupus, encontrada en 2015, junto a ornamentos que daban cuenta de su estatus”. Según nota del Ministerio de Cultura del Perú, “La «Dama de los Cuatro Tupus», recuperada en el sitio arqueológico Áspero, ciudad agropesquera de la civilización de Caral y presentado al mundo en abril de 2016, fue considerado por Archaeological Institute of America (AIA) como uno de los diez descubrimientos más destacados para la ciencia y la cultura durante el pasado año. (…) El hallazgo confirma la importancia de la mujer durante el desarrollo de la civilización más antigua de América, debido a la presencia femenina en posiciones de elites durante las primeras etapas de la civilización, como esta mujer que según la arqueóloga Ruth Shady murió a los 40 años aproximadamente”. Como se ve, ambos descubrimientos nos cuentan una historia muy diferente a la que se suele contar cuando se habla de las civilizaciones de la antigüedad, la de que sólo los varones eran los que detentaban el poder, como si de una verdad absoluta se tratara. En otras columnas ya he abordado el papel de las mujeres en la llamada “prehistoria” y cómo se había ignorado su protagonismo de forma deliberada pues era común que los arqueólogos, principalmente varones, ni siquiera revisaran el género de los restos que encontraban, especialmente si se trataba de que tuvieran en su contexto herramientas de cacería. Es tiempo ya de que comencemos a construir nuevas historias. Como critica agudamente Alejandro Haber en su capítulo “Arqueología indisciplinada y decolonización del conocimiento”, publicado en el libro Arqueología y decolonialidad (2015), el “punto de origen de la versión occidental de la historia está aunado, entonces, tanto a su autocomprensión como civilización superior como, y al mismo tiempo, a la consideración de la superioridad de sus propios instrumentos para considerarse superior. La metafísica de la historia (occidental) está objetivada en la línea de tiempo (en la historia objetiva), produciendo el efecto de un punto de origen metafísico, que al mismo tiempo es un lugar naturalizado de conocimiento” (130). Esto quiere decir, metafóricamente hablando que, visto desde de mi perspectiva, mi ombligo es hermoso y es parámetro de medida para juzgar todos los ombligos del mundo.

La importancia de semejante hallazgo, por tanto, en conjunto con el anterior -la Dama de los Cuatro Tupus- radica en al menos tres dimensiones. Primero que nada, en el género de ambas y que fueran depositadas en contextos relevantes y con ricos ajuares. Esto confirma que la mujer tuvo un rol preponderante en el desarrollo de esa antiquísima cultura. Por tanto, no sólo se trata ahora de añadir un apéndice o una nota al pie de página en la escritura de la historia de la región y de América en su conjunto, sino que ahora hay que emprender su reescritura, una en donde las mujeres tengan el papel que merecen. Por otro lado, el ajuar nos habla de relaciones interregionales sumamente interesantes. Según sigue la nota de la Agencia Andina, Palomino nos dice que allí “’hemos hallado evidencias de que se conocieron productos que fueron intercambiados en áreas de la sierra y de la selva, y de lo que ahora es el Ecuador’, refirió. Como ejemplo de esto último, mencionó el hallazgo de restos de spondylus, un molusco que habita en el Golfo de Guayaquil. (…) Mencionó, asimismo, las figuras de monos aulladores, reproducidas en tupus o prendedores, así como del megabulino, o caracol gigante; ambos animales de la selva. A ello se añade la presencia de plumas de guacamayo y de adornos consistentes en rombos concéntricos, conocidos como ‘ojos de Dios’, usados en la amazonia, así como de un pico de tucán ornamentado con minerales”. Por mi parte, resalto la importancia de la concha spondylus que también ha sido encontrada en excavaciones de culturas como la Chimú, Chavín o la Nazca, también en Perú y la maya en México y Guatemala. De ella me ocuparé en otra entrega, pero diré en este espacio que tuvo mucha relevancia para las culturas americanas y que su valor no sólo se medía por la dificultad de obtenerla y su rareza, sino por su sentido ritual y simbólico (fertilidad, sangre vinculada a las elites, entre otras hipótesis).

Finalmente, estos hallazgos nos dejan ver el papel central que la reconstrucción histórica está teniendo en numerosos países de América. Si bien, como mencioné líneas arriba, ni el dinero es el suficiente o el que merecen estas investigaciones, ni los investigadores son abundantes, hay que decir que hay una arqueología robusta en el continente, en especial en la zona andina y en lo que otrora fuera Mesoamérica. Sin embargo, es fundamental que cuidemos que tales conocimientos no terminen siendo usufructo de nacionalismos trasnochados que alimenten los discursos de ultraderechas fascistoides que, tal como lo hiciera en su momento el Tercer Reich, vean en el pasado un origen glorioso y que se lo cuelguen como bandera para cometer todo tipo de atropellos. Nuestro nacionalismo mexicano ha tenido mucho de esto, pero en la realidad, poco ha hecho en general por nuestros pueblos originarios. De hecho, estos hallazgos nos muestran la urgencia de caminar hacia lo que Haber llama “arqueología indisciplinada” que “se basa en la idea de desacoplar el concepto de arqueología del de disciplina. Con indisciplina nos referimos a la insubordinación respecto a los supuestos disciplinarios, aquellos que forman los marcos de demarcación de la disciplina, y al mismo tiempo constituyen los cimientos sólidos sobre los que se apoya la disciplina” (159). Todo ello, para poder abrir nuestra mirada a perspectivas diferentes que puedan explicar realidades disímiles con las de cualquier otro continente o territorio, como la que se nos presenta en Caral. Sin duda, hay mucho que decir y mucho por hacer pero, lo primero, es “indisciplinarnos”, sin duda.