Martes, septiembre 23, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Vecinos capturan y entregan a presunto ladrón que apuñaló a joven en Bosques de San Sebastián

Vecinos de Bosques de San Sebastián auxiliaron a joven herida con arma blanca en asalto, con prendas de vestir, intentaron detener la hemorragia.
Vecinos de Bosques de San Sebastián auxiliaron a joven herida con arma blanca durante asalto.
Isaí Pérez Guarneros

Vecinos de Bosques de San Sebastián, en la capital poblana, retuvieron, golpearon y entregaron a la Policía Municipal a un hombre que presuntamente apuñaló a una joven de 20 años durante un asalto, la noche del lunes, sobre la calle Jazmines.

De acuerdo con los reportes oficiales, la joven caminaba sobre la banqueta cuando un sujeto de aproximadamente 35 años la interceptó y la amenazó con un arma blanca. Al resistirse al robo, el agresor le clavó el cuchillo en la pierna derecha, dejándola herida sobre el asfalto.

Tras el ataque, el hombre emprendió la huida. Vecinos que presenciaron lo ocurrido acudieron de inmediato a auxiliar a la víctima y, con prendas de vestir, intentaron detener la hemorragia mientras pedían apoyo a los servicios de emergencia.

Paramédicos llegaron minutos después y brindaron atención prehospitalaria a la joven, quien fue trasladada a un hospital. Paralelamente, un grupo de colonos se organizó para rastrear al agresor.

Después de varios minutos de búsqueda, lo localizaron en el cruce de los bulevares Oaxaca y Xonacatepec, donde presuntamente ya había robado sus pertenencias a otra mujer. Los vecinos lo persiguieron, lograron someterlo y lo golpearon en repetidas ocasiones.

Pese a la tensión, no se activó un protocolo de linchamiento, ya que finalmente los habitantes entregaron al presunto delincuente a los agentes municipales que habían acudido al llamado de emergencia.

Hasta el cierre de esta edición no se ha informado si la joven ya fue dada de alta, aunque se confirmó que la herida no puso en riesgo su vida. En tanto, la situación jurídica del detenido será definida una vez que las víctimas presenten la denuncia correspondiente.

