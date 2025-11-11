Martes, noviembre 11, 2025
Capturan en Atlixco a hombre por robo de moto y droga sintética

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco realizan operativo de vigilancia tras reporte de robo de vehículo
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco detienen a presunto responsable de robo de vehículo
Miguel A. Domínguez

Atlixco. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de este municipio detuvieron a un hombre señalado por su presunta participación en el robo de una motocicleta marca Suzuki y por posesión de una sustancia con características similares a metanfetamina.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron en la colonia Santa Rosa Chapulapa, a unos 10 minutos de la cabecera municipal, donde un ciudadano solicitó el apoyo de los uniformados tras la sustracción de su vehículo.

En respuesta inmediata, los agentes implementaron un operativo de búsqueda y, minutos más tarde, localizaron la motocicleta sobre la calle 3 Poniente.

El presunto responsable intentó escapar al notar la presencia policial, pero fue interceptado y detenido en la colonia Prados El León.

Durante la revisión preventiva, los elementos encontraron entre sus pertenencias una bolsa que contenía una sustancia blanca con apariencia de droga sintética.

El detenido, junto con la motocicleta recuperada y el material asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación legal.

