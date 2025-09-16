Martes, septiembre 16, 2025
Capturan a “El Pila”, operador de bandas delincuenciales en Tepeojuma e Izúcar de Matamoros

Operativo de seguridad en la región de Atlixco donde fue detenido David Márquez Carpinteiro, alias
En operativo de seguridad en la región de Atlixco donde fue detenido David Márquez Carpinteiro, alias "El Pila"
Miguel Ángel Domínguez Ríos

Atlixco, Pue. — Autoridades detuvieron a David Márquez Carpinteiro, alias El Pila”, principal colaborador de “La Tuza”, uno de los objetivos prioritarios en la estrategia de seguridad del sur de Puebla.

Según fuentes extraoficiales, la captura ocurrió cuando “El Pila” se dirigía a Tepeojuma a bordo de una camioneta blindada. El despliegue policial evitó un enfrentamiento y permitió su aseguramiento sin incidentes.

Las autoridades confirmaron que su detención representa un duro golpe a la estructura delictiva que opera en la región, vinculada a cateos, decomisos de armas y detenciones recientes.

El traslado del detenido se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. Se prevé que su captura permita obtener información clave para desarticular por completo la red criminal de “La Tuza”.

