Capturan a “El Carnal”, exdirector de la policía de Tabasco y líder del CJNG

Ciudad de México. Autoridades federales y del estado de Chiapas capturaron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Leonardo Arturo Leyva Ávalos, “El Carnal“, quien fuera uno de los principales colaboradores de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco y fundador de “La Barredora“.

En el operativo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, participaron elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa Nacional (Defensa), Marina-Armada de México (Semar), así como integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades de los estados de Tabasco y Chiapas.

“El Carnal” fue designado en febrero de 2021 como director general de la Policía Estatal de Tabasco y posteriormente se convirtió en uno de los principales colaboradores de Hernán Bermúdez Requena, informó el Gabinete de Seguridad.

En ese contexto, Omar García Harfuch, titular de la SSPC informó a través de su cuenta en “X” que “El Carnal” fue detenido ayer y que es “identificado como integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios en Tabasco”.

García Harfuch señaló que “dicho sujeto se desempeñó como director general de la Policía Estatal de Tabasco en el año 2021”, y agradeció “al gobernador @ramirezlalo_ y a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal por su colaboración en esta detención que contribuirá a disminuir la violencia en la entidad”.

El líder delictivo fue capturado “mediante recorridos de seguridad en la colonia Bienestar Social, en Tuxtla Gutiérrez”, luego de que las autoridades lo “identificaron y le marcaron el alto”, informó la SSPC.

‘El Carnal’, de 55 años fue puesto a disposición del Ministerio Público, aunque las autoridades no precisaron si se trató de la FGR o la fiscalía tabasqueña.