Capitalismo salvaje

Alberto Híjar Serrano

Bravucón, criminal y prepotente, Trump y su equipo procuran la reelección, alarmados por la propuesta de Bernie Sanders a favor de la salud universal. El retiro de tropas en Medio Oriente se pospone. Los ataques a poblaciones indefensas siguen, las deportaciones, los maltratos y el hacinamiento de migrantes no cesan como tampoco la militarización de fronteras que ya causó la protesta de Canadá y dio lugar a organizaciones vecinales para impedir la entrada a México de gringos para hacer sus compras baratas. De aquí la amenaza contra el presidente de Venezuela y su equipo, ante el regocijo del petimetre Guaido pese a sus fracasados intentos de golpe de estado. La terrible amenaza cuenta con la complicidad de los gobiernos de Colombia y de Brasil en una región plagada de bases militares yanquis. Si antes se bombardeó Panamá para aprehender al presidente Noriega y se asesinó a Maurice Bishop por su atrevimiento de hacer un aeropuerto con ayuda cubana en Grenada, es posible el ataque a Venezuela como prueba de fortaleza, mientras crece la pandemia en todo Estados Unidos. Desde Nueva York, Heriberto Paredes escribe para el sitio de elocuente nombre: Apocalipsis. Vecino de un hospital, narra la aglomeración en su entrada acompañada por las sirenas, mientras médicos con tabletas en mano, ofrecen a los moribundos el consuelo de la despedida por videollamada. Las bravatas de Trump, su preocupación por la economía, acompañan la certeza de la selección de pacientes ante la escasez de respiradores, camas, todo. Nadie se ocupa de los miles de homeless revueltos con drogadictos moribundos en San Francisco, Los Ángeles, Chicago y por todos los barrios de indocumentados.

“Sociedad del cansancio” llama Byung-Chung Han, avecindado en Berlín, a la situación mundial en artículo difundido por El País. Coincide con Oscar Menéndez en destacar tradiciones maoistas como lo filmado por el documentalista en los setenta, de los llamados médicos descalzos funcionando en lugares apartados de las ciudades. Tradición semejante a la de Cuba con sus Brigadas Médicas expertas en aliviar desastres en la Costa Atlántica, Haití, África y el ébola, con la muerte de cinco de los héroes de la salud, todo lo cual explica su emocionante recepción reciente en Madrid, Andorra, Milán para ir a Palermo al encuentro de algo más que el cansancio, sino también la incertidumbre descrita por la psicóloga salvadoreña Ligia Orellana al alertar de la compleja depresión y el terror que describiera Albert Camus en La Peste. Decenas de gobiernos solicitan brigadas cubanas de salud que ya están en Venezuela, mientras el gobierno chino declara controlada la pandemia.

Queda clara la militarización y las multas como recurso represivo del capitalismo. De aquí que no cese la represión a las comunidades rurales como las registradas por Gloria Muñoz en San Lorenzo Aquextlán, Jalisco contra wixarikas y tepehuanes; en Aldama, Chiapas contra tzeltales y tzotziles monolingües. Siguen los asesinatos de dirigentes como Isaac Medardo Herrera en Jiutepec y Paulina Gómez Palacios en El Salvador, Zacatecas. Guardia Nacional frente a policías comunitarias, paramilitares contra Juntas de Buen Gobierno Zapatistas, la fuerza represiva contra el trabajo solidario, colectivo, orientado por las asambleas asesoradas por técnicos especializados.

Las grandes ciudades resultan focos que pueden ser tan incontrolables como Nueva York, Madrid o Palermo. Negro es el futuro porque en el largo plazo, los empresarios y sus diputados y senadores, organizan proyectos criminales, por ejemplo, diecisiete grandes torres en el Paseo de la Reforma con la más alta de América Latina de sesenta pisos en la gran manzana frente al monumento a Colón. Nada queda de la declaración de la Jefa de Gobierno cuando descubrió las licencias chuecas y el abuso protegido de construir más pisos de los cuatro o seis permitidos. Prometió el año pasado, demoler los pisos sobrantes. Su muy limitada campaña de jardines desperdiciará enormes predios para complacer a los empresarios de la construcción. La Comisión de Planeación ha sido reducida a Comisión de las Inmobiliarias.

Por un lado, el combate a la enfermedad y en el fondo, la salud pública arrasada con todo y envenenamiento del ambiente y la expropiación del agua y la energía eléctrica. Así es esto del capitalismo a toda costa. La anunciada crisis económica devastará al mundo entero de los trabajadores y los desposeídos. 30 marzo 2020.

La peste imaginaria

Luis Britto García

1 “Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia, y con las fieras de la tierra” (Apocalipsis, 6:8). Así describe el Apóstol Juan nuestro destino: el Dios de la Misericordia nos arrojará los jinetes de la Muerte, la Guerra, el Hambre y la Peste.

2 La peste devasta la Italia medieval. Nadie sabe de gérmenes, virus o higiene, por lo cual culpabilizan a Dios o al Demonio, vale decir, a sí mismos. Diez privilegiados se encierran en un castillo esperando que sus fosos y murallas detengan el contagio. Son jóvenes, bellos e inteligentes. Para pasar el tiempo, en lugar de hacer penitencia comen, beben, fornican y cuentan historias de fornicaciones. Es el artificio literario que permite a Bocaccio unir en un volumen las historias licenciosas de su Decamerón (1353). La muerte exacerba el deseo de vivir. El desenfreno es antítesis de la tumba.

3 La historia del convite al cual llega sin invitación la muerte, o del temor de la muerte que se distrae con depravación recurrirá desde entonces en los grandes fastos de lo imaginario. La invocan el marqués de Sade en Las 120 noches de Sodoma y Gomorra (1785), Edgar Allan Poe en “La máscara de la Muerte Roja” (1842) Marco Ferreri en su film La gran comilona (1973), Werner Herzog en su magistral remake del Nosferatu de Murnau (1979), con banquetes orgiásticos en plena calle, gran parte de cuyos comensales son ya cadáveres. Hoy comamos y bebamos, y cantemos y bailemos, que mañana ayunaremos, predica Juan de la Encina.

4 La peste barre Milán. Alessandro Manzoni la describe en el más dramático capítulo de su novela Los novios (1827), donde olvida transitoriamente la ingenua trama de los novios separados por el acoso sexual de un aristócrata. Así como la muerte engendra ceremonias, la peste genera rituales. Se multiplican misas y tedeums. Funcionarios lúgubres marcan las casas de los empestados, carretas chirriantes llevan cadáveres como fardos de mercancías. Los milaneses saben o imaginan que el morbo es propagado por untatori, seres malignos que deambulan con cucuruchos de polvo pestífero para untarlo a sus víctimas. Se organiza la cacería, inocentes son linchados porque alguien imagina que portaban recipientes con morbo de la plaga. El asesinato es un contagio. Todos huyen de todos. La peste es la desconfianza.

5 Vienen armados, montados, acorazados, dudando si podrán rendir a la invencible ciudad que los derrotó en Noche Triste memorable. Las huestes de Hernán Cortés no pueden creer lo que ven: avanzan por Tenochtitlan pisando alfombras de cuerpos de aztecas agonizantes o muertos por la viruela, el siniestro regalo que traen los invasores del Viejo Mundo. Es lo que narra Bernal Díaz del Castillo, un soldado del común, en su Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva España (1632). Los investigadores precisarán luego que cerca de cincuenta millones de pobladores originarios de América mueren en un siglo abatidos por pandemias traídas de Europa. La Conquista es la Peste.

6 La peste arrasa el mundo y apenas queda un sobreviviente o un puñado de ellos que al mismo tiempo busca y teme la compañía de otros humanos. Es el reiterativo tema de El último hombre (1823), de Mary Shelley, la creadora de ese otro gran solitario, el monstruo de Frankenstein. Es la anécdota de La peste escarlata, de Jack London (1912), de La Tierra permanece, de George R. Stewart (1949), de Some will not die, de Algis Brudrys (1958), de incontables historias de ciencia ficción. En Le rire jaune, de Mac Orlan (1914), una pandemia de carcajadas literalmente mata a la humanidad de risa. Se busca al prójimo sólo para huir de él o matarlo. La peste es metáfora de nuestra desolada condición de animales sociales. La cuarentena simboliza la soledad del camposanto de la ciudad. La peste es el otro.

7 En la novela de Tomas Mann La muerte en Venecia (1912) el escritor Gustav von Aschenbach ha perdido juventud e inspiración. Busca alivio de su melancolía en Venecia, ciudad depresiva por excelencia, a la cual añaden un toque fúnebre los rumores sobre una epidemia de cólera que las autoridades niegan. Bien podría Aschenbach huir de la inundada ciudadela con sus góndolas que parecen barcas de Caronte. Lo detiene la devoción por Tadzio, adolescente a quien admira desde lejos porque en él cree reencontrar lo que ha perdido: la juventud, la inspiración, el deseo de vivir. Aschenbach muere del cólera mientras mira jugar en la playa al adolescente que es todo lo que él ya no es. También en El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, los amantes que se unen tardíamente izan la bandera amarilla de la peste en el barco de ruedas de paletas para no ser molestados mientras remontan el río Magdalena o la Estigia. El amor es la peste, entrañablemente vinculada a la muerte, a la inspiración, a la fugacidad de la juventud.

8 La plaga barre Orán. Se abren campos de concentración para recluir contagiados. Con aséptica monotonía describe Albert Camus en su novela La Peste (1947) el auge y decadencia del morbo, para llegar a la anodina conclusión de que “el mal existe”. La versión fílmica dirigida por Luis Puenzo, con William Hurt en el papel del médico (1992), sitúa los campos de concentración en estadios deportivos, transparente alusión a las prisiones masivas de la dictadura chilena. Las autoridades no reconocen el fin de la peste porque ello extinguiría sus poderes extraordinarios. La enfermedad es tratada como disidencia política o viceversa. La dictadura es la peste.

9 Igual tema desarrollan la novela gráfica V de Venganza, de David Lloyd y Alan Moore (1988) y el film homónimo de James McTorgue (2008). Surge una peste en Gran Bretaña, que las autoridades invocan como pretexto para asumir poderes dictatoriales perpetuos. Una víctima deforme de sus experimentos biológicos, que usa la máscara del regicida Guy Fawkes, acaba con la pestocracia volando el edificio del Parlamento. Un argumento paralelo desarrolla la novela gráfica Ultra Violet y la película de igual nombre (2006), dirigida por Kurt Wimmer y protagonizada por Mila Jovovich. Un morbo provocado arrasa parte de la humanidad. El monopolio de los virus contaminantes y de las medicinas sustenta una dictadura terapéutica, que la heroína destruye en duelos de coreográfica perfección con todas las armas imaginables. La peste justifica poderes injustificados. El remedio es la peste.

10 Los astronautas arriban a un desolado planeta de arenas rojizas, con ciudades ajedrezadas que destruyen a tiros y apacibles canales a los cuales arrojan basura. La fracasada expedición anterior ha llevado la varicela, contra la cual los marcianos no tienen inmunidad, y los ha exterminado. Para que el planeta vuelva a tener habitantes, es necesario que uno de los invasores abalee a sus colegas y se convierta en marciano, Tal es la historia que narra Ray Bradbury en sus Crónicas marcianas (1951). Somos la peste, esperando encontrar al más débil para destruirlo.

11 El hombre, que progresivamente usurpa las funciones de Dios, le arrebata también la de desatar la peste. En La conquete de Londres (1919) el biólogo Scrull aísla el bacilo de la muerte. El alzamiento revolucionario a favor de una ley de control de los monopolios incendia el Parlamento y accidentalmente libera el morbo. La oligarquía destruye Londres con cohetes radioactivos. La peste es la Revolución. En L’offensive des microbes, de Motus (1923), el profesor alemán Von Bruck confecciona una mezcla de agentes patógenos arrojada por aeroplanos sobre Francia, Bélgica e Inglaterra. Cuando el antídoto de Von Bruck se revela ineficaz, desaparece la humanidad entera. No hizo falta la novela de Michael Crichton The Andromeda Strain (1969) para que supiéramos que las grandes potencias desarrollan laberínticos laboratorios donde con el pretexto de defender la vida se estudian las estrategias de propagación de la muerte, sin reparar que un virus puede ser más autónomo, caprichoso y devastador que un arma atómica. En dicha novela no sólo se predice la aparición de un patógeno indominable: se anticipa el desarrollo de un “universal antibiótic” que, al igual que lo hará el SIDA una década después, suprime totalmente la inmunidad. En la peste no hay vencidos ni vencedores.

12 Aterradores rasgos comparten la peste imaginaria con la real. Cosmopolita, no respeta fronteras ni aduanas. Urbana, prefiere las ciudades, moradas del pecado. Igualitaria, no distingue entre hombres y mujeres, niños o viejos, ricos o pobres, sabios o ignorantes, culturas y credos. Al mismo tiempo destruye el cuerpo individual y el social. La sanación del uno es imposible sin la del otro.

