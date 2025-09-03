Se generarán 5 mil empleos en la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad: Natale

La Capital de la Tecnología y Sostenibilidad en Puebla contempla la generación de 5 mil empleos en su primera fase, de acuerdo con la proyección de Juan Carlos Natale López, responsable del Corredor Económico del Bienestar Puebla-Tlaxcala. Se busca consolidar a este desarrollo, situado en San José Chiapa, como el epicentro de la innovación productiva y el empleo formal en la entidad, reuniendo infraestructura lista para el arribo de empresas dedicadas a la fabricación avanzada.

Con una superficie habilitada de más de 200 hectáreas, el polo industrial prevé el establecimiento de compañías nacionales como Zacua, Energain de México, Peisa Foods y Hartmann & Molpack. Otras firmas nacionales y extranjeras mantienen negociaciones de instalación bajo estricta confidencialidad.

Natale López destaca que las condiciones para que las empresas se instalen ya están garantizadas y próximamente se formalizarán nuevos acuerdos conforme avancen trámites y autorizaciones administrativas; el funcionario rechazo revelar siquiera la cantidad de empresas con las que hay pláticas.

El proyecto forma parte del esquema federal Polos de Bienestar, cuyo objetivo es fortalecer el tejido productivo nacional, sustituir importaciones y ampliar la base local de proveedores.

Sin embargo, hasta el momento, ninguna empresa en Puebla ha logrado convertirse en sustituidora de importaciones, reveló Natale López, quien reconoció que el esfuerzo se encuentra en etapa inicial y aún no existen resultados tangibles en cuanto al relevo de insumos o productos extranjeros por nacionales.

La iniciativa busca impactar sectores clave como automotriz, plásticos, metalurgia, semiconductores y madera, apoyada por una inversión superior a 2 mil millones de pesos para infraestructura eléctrica, sistemas de seguridad y desarrollo logístico, que permitirán dinamizar la economía regional. Incentivos fiscales y protección arancelaria hacen competitivo el entorno para empresas que busquen consolidarse en el corredor Puebla-Tlaxcala.

En el marco de la campaña “Hecho en México”, el objetivo presidencial es elevar el contenido nacional en productos del 7 por ciento al 15 por ciento. Actualmente, 150 empresas poblanas se han inscrito en el programa, la mayoría en los sectores de autopartes, plásticos y semiconductores, pero la expectativa es que la cifra aumente conforme se agilicen trámites y se difunda la estrategia en la comunidad empresarial, indicó Juan Carlos Natale.

La Capital de la Tecnología y Sostenibilidad se presenta como la apuesta más firme del gobierno estatal y federal para detonar la generación de empleos calificados, la innovación y el desarrollo sostenible, aunque reconoce el desafío de lograr efectivamente la sustitución de importaciones.