Capacitación cuestionada

El receso escolar de fin de año iniciará formalmente el día lunes 19 de diciembre y se extendería hasta el 2 de enero del 2023 día del retorno a los centros de trabajo; tan solo 14 días, incluyendo 4 días más si se sumaran 2 sábados y 2 domingos, aunque el receso para las niñas y los niños se extendería una semana más Gracia. No obstante, varias maestras y maestros vislumbrarían un ingrato retorno al destinarse 5 días a la realización de un consejo técnico que, a decir de maestras y maestros que se expresan en redes, no tendría ni pies ni cabeza. Mandos medios de la estructura magisterial -responsables del funcionamiento de ese organismo escolar y cuestionados sobre el quehacer del próximo CTE- mencionarían estar citados el jueves 15 de diciembre para recibir indicaciones de los directores del nivel (primaria y secundaria); aunque en la web se encontraría una página de la subsecretaría de educación básica federal publicada recientemente denominada: Fase Intensiva de Consejo Técnico Escolar Ciclo Escolar 2022-2023, y que contendría las guías para el desarrollo de las sesiones intensivas de preescolar, primaria, secundaria, CAM y, adicionalmente, una para elemental.

Si bien maestras y maestros externarían opiniones jocosas y de las que reproduciré algunas Gracia, basadas en algunas de las experiencias que les dejaría su participación en la primera sesión, por ejemplo: LaMaestraMielOF, a quien sigo en twitter por informada y ocurrente abriría el hilo señalando “Las capacitaciones, asesorías y talleres de la NEM son algo así como: Alguien hablándote de algo que tampoco entiende”. El maestro Pablito acotaría “Exactamente. Lo Mismo sucede con los webinars, edutubers y hasta secretarios de educación cada que hay CT”. Otra involucrada terciaría: “Yo de tutora para docentes de nuevo ingreso con nula información del quehacer con ellos porque USICAMM tampoco sabe; otra más: “Nadie hablará de nada. Los docentes hablaremos de lo que desconocemos para enviar evidencias de algo que no conocemos. Jajajaja”. Para cerrar con broche de oro este párrafo, agregaría dos comentarios más Gracia; el primero que correspondería a una maestra de nombre Irma, quien señalaría: “La capacitación de enero es en esencia la NEM. No es sarcasmo. Y sobre lo inexistente ‘reflexionaremos’. A tal grado la ‘decolonización’ que partiremos de nada y construiremos castillos en el aire, donde no existen indicadores que nos estorben, ni datos duros que nos contradigan”; y, el segundo, a una petición que circula en la plataforma Chance.org, para que la capacitación de la NEM se realice en línea.

El documento Fase intensiva que se citaría previamente, trazaría una ruta para la realización de los Consejos Técnicos Escolares. La presentación daría fe de la afirmación. Iniciaría con un llamado a mantener las escuelas abiertas aunque desde el 28 agosto del 2021 lo estarían, -año y medio después del regreso a clases presenciales- llamando a mantenerlas abiertas pero sin reconocer que la SEP las habría cerrado en marzo del 2019 so pretexto de la pandemia, facilitando el abandono y la deserción escolar sin que sus campañas por regresar a todas y todos a la escuela, tuviesen el éxito deseado y sin lograr la recuperación “normal” de los aprendizajes esperados “fundamentales para transitar por los niveles escolares”.

Y como si se tratara de un plazo finito, les recordaría que en 8 meses más la propuesta educativa de la Nueva Escuela Mexicana contaría con nuevos planes (preescolar, primaria y secundaria) “y programas de estudio de la Educación Básica 2022; el cual supone una nueva perspectiva sobre lo que se habrá de enseñar y cómo hacerlo”. Este último Gracia, sería el motivo central que abordarían las diferentes sesiones de los CTE(s). Dos parágrafos señalarían la ruta que seguiría; aunque desde el punto de vista de quienes critican, se carezca de sustancia. Dos de cuatros sesiones de la fase intensiva se dedicarían -como ya es habitual aunque no se entreguen resultados- al “diagnóstico integral de la escuela, la valoración diagnóstica de los aprendizajes”, lo mismo que al diseño del plan de atención, etapa definida por las autoridades educativas, como fundamental para enfrentar las tareas subsecuentes entre las que se encontrarían instrumentos como el “Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC)”, cuestionados por la CNTE por tener un origen neoliberal, epíteto con el que califican a la reforma educativa vigente. “El segundo momento […] se destinaría al Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes: Plan y Programas de Estudio dela Educación Básica 2022” con la sugerencia, formulada por la subsecretaría de educación obligatoria y sujeta a especulación subjetiva, para que maestras y maestros, destinen “gran parte” del tiempo de su receso escolar a la preparación del CTE de año nuevo mediante la revisión de “las orientaciones y sugerencias”, aunque la misma presentación señale tanto las bondades que tendría el intercambio de experiencias entre pares indicándoles, que el formato diseñado les requiere su presencia y que, por lo tanto, no se aceptaría la sugerencia virtual.

A las críticas de las y los docentes en redes se sumaría la instrucción de la CNTE para que docentes de Oaxaca hiciesen caso omiso de la “invitación” institucional para asistir de manera presencial a la fase intensiva de CTE y que se llevaría a cabo entre el 2 y el 6 de enero de año venidero; organización que propondría en cambio, la adopción de su programa alternativo [Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO)]. La experiencia que dejaría la desorganización de la primera sesión del CTE del presente ciclo escolar, en el que algunos docentes habrían -por indicaciones de la tutora- destinado 3 horas a echarse un coyotito (meditación) y a la que se sumaría el desconocimiento de a qué se destinaría el taller en su fase intensiva, más el cuestionamiento pedagógico de la CNTE provocaría rechazo y resquemores por parte de docentes; la burra no era arisca Gracia.