Cantona, una ciudad que es un sueño único y no cabe en las palabras: Carmen Boullosa

Una ciudad única, cosmopolita, asimétrica. Una ciudad comercial y militar, con sus amplias terrazas de defensa, poderosa por su gente que controlaba la obsidiana más allá de Mesoamérica. Una ciudad con sus muros desnudos, sin una belleza revestida, con gobernantes que fueron “enterrados hasta la mitad”.

Así, es como la poeta y novelista Carmen Boullosa (Ciudad de México, 4 de septiembre de 1954) describe a la ciudad prehispánica de Cantona, una ciudad enorme, ubicada al pie de una loma, de mil 453 hectáreas, con numerosas estructuras y con 27 juegos de pelota, entre ellos el más pequeño construido en tiempos prehispánicos.

Mediante el video Arqueología y Literatura estrenado por el canal de YouTube del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la también guionista recorre física y literariamente a esta urbe mesoamericana que fue una metrópoli y un centro rector regional ubicado en el extremo oriental del Altiplano Central, en el actual Puebla, desde alrededor del año 300 antes de esta era hasta el 950 de esta era, que fue sede de una de las sociedades más complejas y longevas de la historia.

En el video dirigido por Luz María Rojas y producido por Carmen Gaitán, la escritora asegura que “no hay ninguna ciudad parecida a Cantona”, y no podrá llegar a caer nunca porque ha sido un sueño único, que no tiene correspondencia con otra urbe, siendo un lugar que no cabe en las palabras. “Será un lugar mítico, será como la imaginó el otro, como la hizo real y la dejó intacta para nosotros”.

Para Boullosa, Cantona fue una ciudad habitada por diversas culturas, como lo es ahora Nueva York o París: “así era en su tiempo”. Era, además, una ciudad comercial por la forma en que mercaba la obsidiana hasta Guatemala, y una ciudad militar, por su arquitectura que deja ver terrazas de defensa con las cuales era imposible entrar. “Fue planeada como una muralla, a ella venían a dar todos los caminos, pero entraban los que venían con mensaje amistoso”.

A su arquitectura, en cambio, la autora de libros como Cielos de la Tierra o La Salvaja la concibe como un ejemplo de simetría voluntaria, como una armonía no simétrica que deja verse en sus construcciones, con cuerpos que están “voluntariamente asimétricos, sacados de eje, puestos afuera”. Todos esos aspectos, considera, son una muestra de una estética que invoca otra percepción: la de una realidad que equivale al misterio, a la aceptación de la complejidad del universo y del cuerpo social.

En Cantona -continuó- hay también rasgos de lo efímero, de lo inapresable. Eso tiene que ver porque su asimetría parece ser una “aparente aceptación de la complejidad de la vida, de encasillar afectos en el misterio de la muerte y la vida”. Por tanto, afirma, en Cantona “solo existe el misterio”.

A su arquitectura, dice la escritora, hay que añadir la serie de esculturas fálicas halladas, que son “expresiones de alegría, de ebriedad, de evocación a los dioses”, de una cultura que magnifica una parte del cuerpo, a la par de la vida erótica, el placer y la fertilidad.

De Cantona, destacó además que sus muros no tuvieron estuco ni color ni revestimiento, y que su belleza estaba en la piedra desnuda. Particularmente, se preguntó quienes eran los habitantes de esta urbe, qué tipo de hombres fueron que vivieron y levantaron esos muros contra el cielo y la naturaleza, todo sin un orden.

Carmen Boullosa, quien se admite como una hija de Proust y de Stendhal, antes de que los antiguos mexicanos, sabe que la “idea de persona mesoamericana” es “verbalmente desconocida” para ella, por lo que su acercamiento y fascinación hacia lo prehispánico le atrae “por el secreto”.

“Veo una metáfora de un espíritu que no espera a que la destrucción y la amenaza venga, sino que acepta la muerte, sabe que existe, la adapta, la incorpora, se la come y por esto tiene este aspecto: una ciudad de laberintos, de piedras sin pegamento, habitada por quien sabe quién, lleno de sentidos, de naturaleza; llenos de una voz extraña que no queremos oír: la voz de la muerte”.