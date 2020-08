Cannán fue amigo, delator y ahora compañero de desgracia de Patjane

Algunos dirán que es el karma, otros el exceso de confianza o una simple coincidencia, las vidas paralelas que han llevado Felipe de Jesús Patjane Ceja, ex edil de Tehuacán preso por corrupción, y el regidor Víctor Manuel Cannán Barquet, quien ayer fue detenido, pues ambos siempre ha ido de la mano: primero fueron grandes amigos, luego llegaron los dos juntos al ayuntamiento de la segunda ciudad más importante del estado, se volvieron cómplices en asuntos de malos manejos del erario, para después pelearse y enfrentarse. Ahora, los dos se encuentran tras las rejas.

La sorpresiva detención –al mediodía de este miércoles– de Cannán Barquet, junto con otros tres ex funcionarios del ayuntamiento de Tehuacán, significa la caída de un grupo de empresarios venidos a menos que supusieron que la hacienda pública de este municipio era su capital privado para recomponer sus descalabros económicos.

Felipe Patjane en 2018 ganó la presidencia municipal de Tehuacán, bajo las siglas de Morena, con una planilla de regidores, que en su mayoría tienen las mismas características: eran empresarios con una mala situación económica personal; sin ninguna experiencia política y en el servicio público; que creyeron que el erario era su salvación para mejorar sus maltrechas condiciones patrimoniales.

Cuenta un exmiembro del equipo de la campaña electoral de Felipe Patjane que eran tan mala su situación económica personal, que en alguna ocasión se hizo la observación que el entonces candidato de Morena usaba los mismos zapatos ya muy deteriorados por el uso y que era necesario que mejorara su imagen. El aspirante respondió que ya había gastado todo su capital en las actividades proselitistas y ya no tenía dinero ni para cambiar de calzado. Al final hubo una cooperación –de sus colaboradores– para resolver esa carencia. Por cierto, a muchos luego de la victoria en las urnas no los incorporó al ayuntamiento y no les regresó la ayuda.

Al final lo que se ha vivido en Tehuacán con el ascenso y la caída de Patjane se demuestra que es una farsa esa idea, que domina en muchos partidos políticos, de que los empresarios son representantes de la sociedad civil, son garantía de buenas practicas de gobierno y que no roban porque ya son ricos. La experiencia dice que los hombres de empresa metidos al servicio público –por lo general– acaban siendo peores que los políticos de carrera.

Siempre juntos

Felipe Patjane Martínez y Víctor Manuel Cannán eran amigos desde niños. Se dice que crecieron juntos y siempre compartían aventuras, proyectos y una sólida camaradería.

Por esa razón, cuando Patjane logró la candidatura de Morena su primera exigencia es que Cannán tenía que estar en la planilla de regidores, aunque fuera un personaje ajeno a la actividad política y a Morena, el partido que los llevó al ayuntamiento de Tehuacán.

Ya instalados en el gobierno municipal, el edil se aseguró que su amigo no solamente ocupara la poderosa cartera de Hacienda en el cabildo, sino que se incorporara al Comité de Adjudicaciones, en donde se habrían cometido el grueso de las anomalías que acabaron llevando al encarcelamiento de Patjane en noviembre de 2019.

En ese comité, Cannán era el primer vocal, Zamira Cannán Cerón –quien es pariente del primero– era la comisaria, Ana Lucia Sánchez Reyes era la secretaria técnica y Andrés Escobedo era el secretario ejecutivo.

Desde un principio se empezó a saber que en ese comité, en lugar de cuidar la optimización y buen manejo de los recursos públicos, ahí se avalaban contratos al margen de la ley.

Por eso, ayer todos los funcionarios antes mencionados fueron detenidos como parte del proceso legal que se sigue contra Felipe Patjane.

Luego de la elección de 2019, el entonces gobernador electo Luis Miguel Barbosa Huerta, envió a un grupo de tres funcionarios al ayuntamiento de Tehuacán para colaborar a frenar anomalías y resolver problemas de gobernabilidad.

Uno de ellos, era Víctor Ricardo Valladares Martínez, quien desde la Contraloría denunció que había contratos, por varios millones de pesos, de los que no se sabía que había comprado el ayuntamiento de Tehuacán.

Se dice, que por presiones de Cannán el entonces alcalde en lugar de atender las observaciones de Valladares Martínez, lo despidió a principios de noviembre de 2019, es decir en el mismo mes en que cayó Patjane.

Lo interesante de esta historia, es que la relación entre Patjane y Cannán en lugar de fortalecerse en el ayuntamiento, se deterioró. Ambos se pelearon y se distanciaron.

Tan es así, que se especula que Cannán habría aportado información para que se le iniciaran al alcalde sendos procesos administrativos.

Y a lo largo de este año, Víctor Cannán encabezó a un grupo de regidores que creyeron que podían quedarse con el control del ayuntamiento.

Lo que no cuidó Cannán Barquet es que dejó huellas de participación en los asuntos no legales que habrían ocurrido en el polémico Comité de Adjudicaciones.

No cabe duda, a donde va Patjane siempre va Cannán.

Ahora los dos ya están en la cárcel.