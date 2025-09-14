Canelo Álvarez cae por decisión unánime ante Terence Crawford

Terence “Bud” Crawford dominó a Saúl “Canelo” Álvarez con su mayor calidad boxística y estuvo cerca de derribarlo en una exhibición impecable de gran boxeo, en camino a recibir una decisión unánime para despojar al mexicano del campeonato mundial supermediano.

Crawford (42-0) consuma su enorme carrera al llevarse el campeonato indiscutible en una tercera categoría con boletas de 116-112, 115-113, 115-113. Pero la pelea fue mucho más contundente de lo que esas anotaciones indican. Canelo (63-3-2), por su parte, ha sido exhibido.

Terence Crawford, quien a la distancia no se veía más chico que Álvarez pese a subir dos categorías para enfrentarlo, fue el primero en conectar en un round 1 de total estudio en el que casi no hubo golpes. Pero la buena combinación de “Bud”, incluyendo una buena izquierda, llamó la atención del público.

Los rounds intermedios del combate transcurrieron sin que Álvarez pudiera encontrar la manera. Le lanzaba un golpe de zurda tipo latigazo a la zona del riñón de Crawford, pero éste no se inmutaba. El mexicano se vio impotente ante la movilidad y rapidez del legendario zurdo.

Luego llegó el round 9. Terence Crawford, sintiendo que era muy superior a Canelo, se le fue encima y conectó algunos de los mejores golpes que el mexicano ha recibido en años recientes. El de Guadalajara aguantó con su quijada de granito y trató de responder, logrando poner dos buenas derechas en el rostro de “Bud”, quien se había atrevido a fajarse en el centro del cuadrilátero con un hombre naturalmente más grande de tamaño.

Cuando en el round 11 Crawford le metió otra zurda al rostro, Canelo reaccionó con una mueca que ilustraba la noche, un gesto de completa impotencia. El estadounidense de 37 años tenía hecha la tarea.

Te puede interesar: Puebla con otra derrota en Toluca.