Domingo, septiembre 14, 2025
NoticiasDeportes

Canelo Álvarez cae por decisión unánime ante Terence Crawford

Canelo Álvarez cae por decisión unánime ante Terence Crawford
Leopoldo Aguilar

Terence “Bud” Crawford dominó a Saúl “Canelo” Álvarez con su mayor calidad boxística y estuvo cerca de derribarlo en una exhibición impecable de gran boxeo, en camino a recibir una decisión unánime para despojar al mexicano del campeonato mundial supermediano.

Crawford (42-0) consuma su enorme carrera al llevarse el campeonato indiscutible en una tercera categoría con boletas de 116-112, 115-113, 115-113. Pero la pelea fue mucho más contundente de lo que esas anotaciones indican. Canelo (63-3-2), por su parte, ha sido exhibido.

Terence Crawford, quien a la distancia no se veía más chico que Álvarez pese a subir dos categorías para enfrentarlo, fue el primero en conectar en un round 1 de total estudio en el que casi no hubo golpes. Pero la buena combinación de “Bud”, incluyendo una buena izquierda, llamó la atención del público.

Los rounds intermedios del combate transcurrieron sin que Álvarez pudiera encontrar la manera. Le lanzaba un golpe de zurda tipo latigazo a la zona del riñón de Crawford, pero éste no se inmutaba. El mexicano se vio impotente ante la movilidad y rapidez del legendario zurdo.

Luego llegó el round 9. Terence Crawford, sintiendo que era muy superior a Canelo, se le fue encima y conectó algunos de los mejores golpes que el mexicano ha recibido en años recientes. El de Guadalajara aguantó con su quijada de granito y trató de responder, logrando poner dos buenas derechas en el rostro de “Bud”, quien se había atrevido a fajarse en el centro del cuadrilátero con un hombre naturalmente más grande de tamaño.

Cuando en el round 11 Crawford le metió otra zurda al rostro, Canelo reaccionó con una mueca que ilustraba la noche, un gesto de completa impotencia. El estadounidense de 37 años tenía hecha la tarea.

Te puede interesar: Puebla con otra derrota en Toluca.

Temas

Más noticias

Internacional

Más de 250 mil palestinos abandonan Gaza tras intensos bombardeos israelíes

La Jornada -
Jerusalén. El ejército israelí afirmó el sábado que más de 250 mil palestinos han abandonado Ciudad de Gaza hacia otras zonas del territorio palestino,...
Internacional

Más de 100 mil personas participan en protesta ultraderechista en Londres

La Jornada -
Londres. Entre Union Jacks, lemas antimigrantes y gritos pidiendo la dimisión del primer ministro Keir Starmer, más de 100 mil personas se manifestaron en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Más noticias

México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo

Leopoldo Aguilar -
México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo en el estadio de Natal, donde el arbitraje ha influido al anular dos goles...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025