Se complica la selección de candidatos en el PRI: Collantes denuncia irregularidades y en Huauchinango impugnan el proceso

Al declarar concluido el proceso de selección de candidatos en el PRI, el diputado local con licencia Jonathan Collantes Cabañas anunció una rueda de prensa que llevará a cabo este día para manifestar su inconformidad, tras ser sustituido como abanderado.

En tanto, Joaquín Barrios Cuevas, uno de los aspirantes a la presidencia municipal de Huauchinango, impugnó el proceso ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), al acusar que fue excluido por la dirigencia estatal de Néstor Camarillo Medina.

Trabajar a favor de #Puebla y los poblanos desde las trincheras que me han tocado y hacerlo bien, es la mayor satisfacción que he tenido.

En los últimos días han sucedido temas dentro de mi partido que no he entendido, pero qué a través de una rueda de prensa explicaré. pic.twitter.com/ukNEQcOqyu

