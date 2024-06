Candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Texmelucan exige conteo voto por voto

Abraham Salazar Pérez, candidato a la presidencia municipal de Texmelucan por Movimiento Ciudadano, ha solicitado un conteo voto por voto a través de una publicación en su cuenta personal de Facebook. Salazar Pérez dejó en claro que, hasta el momento, Texmelucan no tiene un ganador definitivo y aseguró que esta localidad no volverá a ser gobernada por un gobierno no deseado.

El candidato argumentó que existen diversas irregularidades en el proceso electoral, entre ellas, una cantidad excesiva de votos nulos y una presunta intervención del gobierno municipal durante la jornada electoral.

Te podría interesar: José Chedraui ganó la ciudad de Puebla con más de 400 mil votos, según actas de Morena: Bermúdez.