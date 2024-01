Dirigente nacional de Fuerza por México candidatea a José Chedraui para la alcaldía de Puebla

Maiella Gómez Maldonado, dirigente nacional de Fuerza por México, uno de los partidos aliados de Morena, se pronunció por José Chedraui Budib para que se convierta en candidato a la alcaldía de Puebla, al escribir en redes sociales que se trata de un hombre con capacidad y experiencia.

El pronunciamiento de la dirigente ocurre en el marco de una serie de espaldarazos al ex priísta para que sea el abanderado morenista a la presidencia municipal pero también de una marcha que el domingo liderazgos de ese partido como Claudia Rivera Vivanco y Alejandro Carvajal Hidalgo realizaron en contra de la posible imposición del empresario como candidato.

“Desde @PueblaFxM puebla estamos convencidos que para lograr la consolidación de #Puebla necesitamos de los mejores perfiles. Sin duda, en @pepechedrauimx encontramos a un hombre con capacidad y experiencia para transformar Puebla. #TodosSomosLaMismaFuerza”, escribió en su cuenta de la red social X, publicación que acompañó con una fotografía de ambos.

En respuesta, José Chedraui agradeció el respaldo de la dirigente de Fuerza por México y señaló que los resultados positivos siempre se consiguen en unidad.

“Gracias querida Presidenta y amiga @MaiellaGomezMG por tu respaldo, la #Puebla del mañana la construiremos en conjunto, estoy convencido que en unidad los resultados siempre son mejores. ¡Abrazo querida amiga!”, escribió.

En los últimos días, el nombre de José Chedraui ha sonado como una posibilidad que Morena baraja para que sea su candidato a la alcaldía de Puebla, situación que algunos militantes del partido como Claudia Rivera Vivanco y Alejandro Carvajal Hidalgo se han pronunciado en contra pues no forma parte de las filas del partido y se trata de un ex dirigente municipal del PRI, además de ser amigo cercano del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Chedraui se reúne con líderes de colonias

Este mismo miércoles, el empresario José Chedraui señaló en su cuenta de la red social X que sostuvo reuniones con diversos líderes sindicales, de colonias, de agrupaciones del transporte público, como parte de su trabajo proselitista para que sea favorecido con la candidatura de Morena a la capital del estado.

“Qué gusto fue reunirme con Líderes Sindicales, Asociaciones Civiles, Transporte Público y Mercantil, Líderes de Juntas Auxiliares y de Colonias para platicar de la #Puebla que queremos para todas y todos, deseo que sigamos avanzado y caminando hacia el futuro. Gracias por el apoyo”, escribió.