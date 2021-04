Canciones de película

Con frecuencia, ciertas canciones resultan mejores que las películas para las que fueron escritas, o cuando menos están a su altura. Dedico la columna de hoy a recordar un puñado de las que a mí más me gustan, con el deseo de que el recuento resulte no sólo “informativo”, sino de que derive además en un playlist evocativo, de mucha calidad. Para describirlas es poco el espacio, pero mucho el corazón. Veamos…

Happy, escrita y cantada por Pharrell Williams para Mi villano favorito 2 (2013); una de las piezas más absolutamente gozosas (en acuerdo con su título) que han podido disfrutarse en la pantalla grande. I’m easy, canción ganadora del Oscar; tan dulce como contundente, el personaje de Keith Carradine la dedica –en Nashville (1975)– a alguien “muy especial”, haciendo que cada mujer de la audiencia que “le conoce” (digamos), se sienta la receptora del mensaje. Moon river, canción ganadora del Oscar, interpretada por Audrey Hepburn en Diamantes para el desayuno (1961); de los momentos fílmicos inolvidables de la maravillosa Hepburn. New York, New York, cantada con vitalidad contagiosa por Liza Minnelli justo en la cinta homónima de 1977, una de las menos celebradas de Martin Scorsese. Over the rainbow, canción ganadora del Oscar, escuchada en El mago de Oz (1939) en la voz de una Judy Garland de apenas 17 años; pieza icónica de uno de los musicales clásicos más genuinamente atesorados de la historia del cine. Raindrops keep falling on my head, canción ganadora del Oscar, cantada por B.J. Thomas en Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969); otra de esas baladas tan gozosas que se mantienen en tu memoria para siempre. Shallow, canción ganadora del Oscar; el número musical principal de la versión más reciente de Nace una estrella (2018), brillantemente ejecutado por Lady Gaga y Bradley Cooper (siendo Gaga, además, co-compositora).

Beauty and the beast, que en la reciente versión viva de La bella y la bestia (2017) es interpretada en diferentes momentos, respectivamente por Emma Thompson, por ella y Audra McDonald y, finalmente, por Ariana Grande y John Legend. Best that you can do, canción ganadora del Oscar; tema de Arthur, el gracioso personaje encarnado por Dudley Moore en Arturo, el millonario seductor (1981). La interpreta Christopher Cross y, parafraseando, escucharla es justo lo mejor que podemos hacer. Oh que será, el tan conocido e icónico tema de Doña Flor y sus dos maridos (1976), cantado en la película por Chico Buarque (su autor) y Simone. Pieza imprescindible para uno de los films brasileños más representativos de todos los tiempos. Suicide is painless, tema –de inesperado éxito– que se escucha en MASH (1970) en dos ocasiones principales: durante los créditos de apertura, interpretado por voces en coro, y durante la escena de “la última cena”, en voz de Ken Prymus. La música es de Johnny Mandel; la letra, de Michael Altman, de tan sólo 14 años, hijo del director de la película Robert Altman. What a feeling, canción ganadora del Oscar, en la voz de Irene Cara, que da lugar al momento más recordado de Flashdance (1983): la audición de Alex (la linda Jennifer Beals), ante un jurado de profesores –rígidos, estirados, intimidantes– de la academia de danza a la que quiere ingresar. Momento glorioso que es en realidad por lo que más se recuerda esta película.

Y para concluir, dos joyas de Rent (2005): Seasons of love y No day but today, temas de gran belleza, a mi juicio irrepetibles. Los intérpretes son varios, encabezados por Taye Diggs, Idina Menzel y Rosario Dawson. De esas canciones que sólo compartes con la gente que genuinamente quieres, porque –como se escucha en la 2ª de ellas– “There’s only us, there´s only this, forget regrets, or life is yours to miss. No other road, no other way, no day but today. There’s only now, there’s only here, give in to love, or live in fear. No other path, no other way, no day but today…no day but today”. Soy un sentimental irredento.