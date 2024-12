Canciones de cuna para dormir solo

Duérmete amor

esta noche no hay nana,

ni luna, ni leche, ni amor, desmaya en tu llanto,

guarda tus manitas donde puedas, apacíguate,

que por ahí viene el témpano

y te olvidará.

¿Dónde estás luna pestaña?

Huraña.

¿Con quién bailas extraña? Con maña.

¿Por qué te hundes pezuña? Es cuña.

¿Esto es el final?

Puñal.

Luna demediada

partes el alma

pareces del alba.

Luna demente

del feo y bipolar durmiente.

Largos abrazos ayer,

hoy quizás un beso escapado. Pero ¿por qué ni el roce íntimo de las mejillas

nos calienta?

(Gracias a Eliseo Diego)

Termina un lunes

Recuerdo los murmullos

De tu nombre de espuma

Mas en este insomnio eres ola y no llegas Tengo que dormir me digo aferrado porque mañana

su nombre no debe saberme a sal yodada ni a gotas de amargura

Luna esquiva

(A Jan Brossa y a la ciencia)

Para contradecir las leyes de la Termodinámica

mi universo es un desorden:

En la más profunda humillación:

El sol

es uno entre centenares de billones de estrellas en una galaxia

como nuestra Vía Láctea:

La luna, enterada leyendo ciencia,

lo sacó de su agenda esta noche: Esta noche nada me calienta:

Ni el refrigerador vacío que dejé encendido con la puerta abierta:…

Ricardo Landa, diciembre de 2002. Imagen: Berceuse Lullaby: Mecer; Cuna de cocina; y Cuna Macabra de Shi Jinsong.