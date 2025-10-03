Viernes, octubre 3, 2025
Canaco Puebla analiza vender el Edificio Empresarial

El inmueble también podría ser remodelado

Edificio empresarial de Canaco Puebla, eje de decisiones sobre venta o renovación en colonia Amor.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla (Canaco) analiza la posibilidad de vender su edificio sede ubicado en la colonia Amor. El presidente de la organización, Juan Pablo Cisneros Madrid, detalló que la decisión dependerá de la disponibilidad de recursos para mantener y actualizar la propiedad, la cual, aunque envejece, sigue cumpliendo con las normas de seguridad e infraestructura.

Cisneros Madrid explicó que existen dos caminos: ofrecer el edificio para su venta y adquirir una nueva sede, o restaurar el inmueble, actualizando elevadores, mobiliario y otros aspectos esenciales para garantizar condiciones dignas de trabajo.

El presidente subrayó que renovar la sede requiere inversión y acuerdos entre los afiliados. “Estamos buscando alternativas. Restaurar o vender son opciones que evaluamos para asegurar un destino favorable a quienes colaboran en el edificio”, indicó.

Actualmente, el edificio mantiene cerca de 90 por ciento de ocupación, con todos los pisos ocupados salvo espacios mínimos. El único organismo que se ha mudado es el Consejo Coordinador Empresarial.

