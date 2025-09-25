Jueves, septiembre 25, 2025
Mercancía china ilegal daña comercio local, alerta Canaco Tehuacán

Manuel Domínguez, secretario de Canaco Tehuacán, advierte sobre competencia desleal de productos chinos ilegales
El comercio en Tehuacán enfrenta una fuerte competencia desleal por la entrada de artículos chinos que se venden a precios exageradamente baratos, debido a que un porcentaje importante ingresa al país de forma ilegal, situación que se suma al que es robado, explicó Manuel Domínguez, secretario de la Cámara Nacional del Comercio Tehuacán (Canaco), quien expresó su preocupación por la falta de acciones gubernamentales para poner un alto a esta situación.

El representante de los comerciantes explicó que hay tres tipos de productos chinos que se comercializan en el municipio. El que más afecta es el de origen robado, fácil de detectar porque se oferta a precios irrisorios, ya que para los delincuentes lo que logren obtener por su venta es ganancia.

Como referencia expuso que los delincuentes venden a orilla de carretera pantalones hechos en China hasta en 30 pesos, precio que por sí solo es una alerta porque en ninguna parte del mundo se produce un pantalón con esa cantidad de dinero, de modo que la única explicación es que se trata de mercancía robada.

Por otro lado, están los productos que ingresan al país de contrabando, sin pagar aduana ni otro tipo de impuestos, los cuales también se venden baratos porque quienes los adquieren no asumen ninguna carga fiscal.

Domínguez reconoció que no todo el producto que llega de ese país es ilegal, pues hay también quienes hacen todos los trámites para que sus artículos entren a México y los venden de forma transparente.

Esos comerciantes que tienen tiendas con artículos chinos que entran legalmente también se ven afectados por la llegada de mercancía ilícita, y muchas veces la mercancía que adquieren es la que los maleantes obtienen a través de asaltos, expuso.

Lamentó que las autoridades no apliquen acciones contundentes para frenar esas prácticas que terminan dañando la economía de los comerciantes que trabajan de forma honrada. Se requieren medidas fuertes tanto en las aduanas como en las carreteras para detectar esa mercancía, consideró.

