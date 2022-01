Canacintra se pronuncia a favor del que el CCE devuelva el predio que le fue donado por Melquiades Morales

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Luis Espinosa Rueda, se pronunció por devolver al gobierno del estado de Puebla lo que resta del predio ubicado en la reserva territorial Atlixcáyotl, que le fue donado al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el sexenio de Melquiades Morales Flores.

En video conferencia de prensa, el líder de los industriales admitió que se carece de capacidad y de recursos para llevar a cabo algún proyecto que sustituya al de My Residence, que comenzó con Blueicon, pero que quedó inconcluso debido a que la empresa fue acusada de lavado de dinero

“La postura de la cámara siempre ha sido, desde hace 10 años, devolver todo porque no tenemos ni hemos tenido la capacidad de hacer un proyecto ahí y eso se ha demostrado. ¿Por qué? Porque el CCE cambia constantemente de socios, empezando por ahí”, opinó.

En ese contexto, Espinosa Rueda dijo no saber cómo se eligió a Blueicon ni cuales fueron las garantías que se establecieron en el contrato.

Esas respuestas, agregó, las tiene el dirigente que acordó con la compañía. Cabe mencionar que ese entonces era Fernando Treviño Núñez.

También comentó que no conoce en qué etapa está la disputa legal entre el CCE y el gobierno del estado de Puebla.

Comentó que el asunto de la posesión del predio le ha provocado a la iniciativa privada un alejamiento con los gobiernos, especialmente con el que encabeza actualmente Luis Miguel Barbosa Huerta.

Añadió que el año pasado el tema del terreno se abordó al interior del CCE y se tuvo que contrademandar.

Pero insistió en que lo más viable y sano es regresarlo, y ver si se puede obtener algún incentivo para hacer proyectos por cámara o del Consejo Coordinador Empresarial.

“Ya esto se ha vuelto un problema más que un beneficio”, externo Luis Espinosa Rueda.

La semana pasada el mandatario poblano declaró que los miembros del CCE “pelean como chamacos” (sic) por el terreno que está litigando el gobierno.

Agregó que por una medida precautoria el lote se encuentra en estos momentos en posesión del Poder Ejecutivo estatal.

“Igual que los chamacos están peleando, no tienen ninguna posibilidad de ganar pero están peleando, les gusta pelear y gritar, les gusta gritar, a gritos quieren resolver sus asuntos. No, no lo han devuelto (el terreno), pero ya los tenemos, o sea, es un juicio, pues ahí está asegurado el bien como medida cautelar a favor del gobierno”, comentó.

Lo anterior luego de ser interrogado sobre si la cúpula de la iniciativa privada ya había regresado las tierras que se le dieron en la exreserva territorial Atlixcáyotl.