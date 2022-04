Difunden mensajes de miedo en WhatsApp sobre supuesta campaña de “levantones de mujeres”

A través de mensajes que circulan en redes sociales se inició una campaña de miedo en los que se advierte que “no se deje salir a mujeres”, de todas las edades en Puebla, después de las cuatro de la tarde porque corren el riesgo de sufrir “levantones”.

En los mensajes que se difunden a través de las cadenas de WhatsApp se señala que “se paga” hasta 10 mil pesos por cada mujer que se llevan.

“No dejen salir a sus mujeres, a cualquier mujer, andan a diestra y siniestra con levantones. Están pagando 10 mil varos por cada vieja que se lleven, para que pasen el informe y se cuiden. Me va a tocar operativo toda la noche. Cualquier cosa echen un fonazo y en chinga”, se escucha decir a un hombre en un primer audio.

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Audio-2022-04-15-at-9.29.16-AM.ogg

En un segundo audio se escucha la voz de una mujer, quien dice ser la “mamá de la alumna Granados Guzmán”, sin especificar más detalles.

Además asegura trabajar en “la procuraduría” sin especificar de cuál estado, no obstante sostiene que “a partir de ahora (sin especificar día u hora) empieza la cacería de mujeres”.

Similar al primer mensaje, la mujer advierte que cada mujer levantada “vale” entre 10 mil y 20 mil pesos, por lo que “comandos armados (sic) llegarán tomarán y se irán”.

“A partir de ahora chicas les pido de favor, no salgan. Lo que tengan que hacer lo hagan antes de las 3 pm, después de las 4 pm empieza la cacería. Y no me lo han dicho pero me parece que van a empezar toques de queda”.