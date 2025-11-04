Camión de volteo cae en barranca hacia La Uvera en Atlixco

Atlixco. Vecinos y automovilistas que circulaban por el camino que conduce a La Uvera, al sur de esta mancha urbana, se llevaron un fuerte susto luego de que un camión de volteo terminó dentro de una pequeña barranca abierta a un costado del camino rural.

El accidente ocurrió a unos 25 minutos de la cabecera local y en una zona ampliamente transitada, según confirmaron lugareños.

De acuerdo con los primeros reportes no se registraron personas lesionadas, aunque el percance dejó cuantiosos daños materiales tanto en la unidad como en el mobiliario urbano.

Trascendió que el chofer habría perdido el control de la unidad al intentar dar una vuelta y en consecuencia cayó en la excavación de casi metro y medio de profundidad.

Las autoridades correspondientes pidieron a los automovilistas extremar precauciones al circular por esa área, especialmente tras el incidente.