Cambios peligrosos en el banco de México

Diversos conocedores del asunto, organismos internacionales y hasta la Asociación de Bancos de México (ABM) señalan que sería un grave error hacer varias modificaciones al Banco de México (BM); entre ellas, comprar las cantidades excedentes que tienen algunas instituciones financieras y atesorarlas en sus reservas. Esto, alegan, podría llevar a que pueda lavarse dinero oficialmente.

En este último punto coincide el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto. Voz que debe escucharse muy atentamente, pues la institución que dirige que ha bloqueado 31 mil cuentas bancarias, donde existían 7 mil 500 millones de pesos de origen oscuro y que hizo presentar 247 denuncias a la FGR (El Universal, 14 de diciembre).

Pero incluso tres personajes del Banco de México: su gobernador, Alejandro Día de León, y dos subgobernadores, Gerardo Esquivel y Jonathan Heat, ambos de distinta formación y posiciones, aunque propuestos en este sexenio por Andrés Manuel, no están a favor.

Hay coincidencia en el trío.

Esquivel, entrevistado por René Delgado en su programa Entredichos, dijo que es lamentable la medida avalada por el Senado de la República y pone en riesgo las reservas internacionales.

En tanto, Heath señaló que lo importante no es favorecer a una empresa con antecedentes negativos en la Comisión de Seguridad Económica de los Estados Unidos.

También se oponen el CCE y la ABM, encabezada por Luis Niño de Rivera, quien preside el Banco Azteca.

¿Y quién es la institución que se menciona? Pues el Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, quien tiene cuando menos 10 millones de dólares que necesita le compre el Banco de México.

De esto nos alertó la revista Proceso en su publicación (número 2302), que saca una foto del banquero y comerciante, el tercer millonario más importantes del país, y apunta: En el Senado, Morena pone al Banxico a su servicio. La voz del amo.

El individuo que ha desafiado a las autoridades sanitarias en la pandemia al tener sus comercios (no esenciales) abiertos, quien incluso se ha infectado de Covid- 19 y dice que debemos seguir trabajando y el cual tiene el mayor número de empleados en subcontratación, es ahora apoyado con todo por Ricardo Monreal, quien nuevamente hace de las suyas para favorecer su posible candidatura en 2024

El motejado cacique de Zacatecas (Monreal), que presume la mitad de la población de su estado vive en Estados Unidos (sic. que aplaude la expulsión de nacionales), sacó por amplia votación esta controvertida iniciativa, la cual se iba a discutir amplia y largamente, el martes 25 en la Cámara de Diputados, pero repentinamente se pospuso hasta febrero de 2021.

El aparente líder de los diputados, Ignacio Mier, había acatado, pero después se echó para atrás. Quien fue secretario de gobierno (Mier) durante la administración de Enrique Doger, en la ciudad de Puebla (2005-2008); y ambos quedaron de restaurar un enorme hospital del IMSS, que se llamaba San Alejandro, en su gestión, fallaron estrepitosamente; y es hora que no explican dónde quedó el dinero que debió usarse para esos fines, que ayudaría en estos momentos a la hospitalización de infectados

Salinas Pliego denostó, como siempre, a esa “revistilla” (Proceso), la cual, dice, frecuentemente lo ataca. Pero se le olvidó que Banco Azteca tenía un convenio de corresponsalía con entidades extranjeras: Lonel Star National Bank; multado en Gringolandia (2007), por dos millones de dólares al violar el secreto bancario. ¿Entonces?

No obstante que el 99 por ciento de las transacciones de remesas, por los migrantes y el decaído turismo, son vía electrónica. Banco Azteca, cuenta con 10 millones de dólares en divisas en efectivo que no sabe dónde ubicar (Mario Maldonado, El Universal, 14 de diciembre).

Hace muchos ayeres, el amigo Hugo Arce Norato; quien hacía brigadas médicas y de cultura en Altamirano, Guerrero, me comentó en un viaje que Elektra cambiaba divisas que llegaban de las remesas de mexicanos, a falta de bancos en la región. Pero el cobro que les hacían a los pobladores era de 40 por ciento; es decir les entregaban 60 centavos de cada billete verde.

Así ha sido el negocio de los Salinas comerciantes, apoyado por diversos presidentes de la República.

¿Logrará ahora sus propósitos el comerciante no obstante tantas voces en contra de aquí y el extranjero, como banqueros y la Reserva Federal de EU?

Pronto lo sabremos.

PD: Pedro Salmerón hace un valiosísimo artículo: ¿Autonomía? No me hagan reír, de lo que ha sido el Banco de México y la secretaría de Hacienda en las décadas de PRIAN (La Jornada, 15 de diciembre). Pero eso no cambiará en este sexenio, desgraciadamente.

