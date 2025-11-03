Cambios en la Dirección de Comunicación Social del Congreso; más relevos posibles

La Dirección de Comunicación Social del Congreso estatal registró un relevo este fin de semana, durante las conmemoraciones por el Día de Muertos, tras la salida de Jesica Baltazares, quien será sustituida por un perfil cercano a José Tomé Cabrera, titular de comunicación en el gobierno del estado, según confirmaron fuentes legislativas. Este movimiento se produce pese a que Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso, había declarado en su toma de protesta que no preveía modificaciones en la estructura administrativa.

Pavel Gaspar contó, durante los primeros días de su gestión, con la asesoría de Baltazares para el manejo de prensa y relaciones con los medios. Sin embargo, el cambio se formalizó en las últimas horas, abriendo espacio para nuevos ajustes en áreas estratégicas del Congreso. Ha trascendido que Baltazares alcanzará a la expresidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez en su nuevo encargo como secretaria de Bienestar estatal

En el entorno legislativo, se anticipa que la reestructuración pueda extenderse a otras áreas, como la Secretaría General, encabezada por Leopoldo de Lara, involucrado en una polémica reciente por críticas públicas dirigidas a diputados que cuestionaron la reforma contra el ciberasedio. La diputada por Movimiento Ciudadano, Fedhra Suriano Corrales, impulsó las principales objeciones y denuncias desde la tribuna.