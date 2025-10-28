Cambiar para prevenir desastres*

Es complicado desarrollar ideas que expresen críticas en las condiciones actuales de la denominada “Cuarta Transformación” (4T), porque de inmediato son tomadas como carroña por los medios masivos de comunicación de los grupos de poder económico, que buscan cualquier pretexto para desacreditar o desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum, como antes el de AMLO. Pero es importante señalar errores o vicios que se pueden ver anclados en el desempeño de una burocracia heredada que no ayuda a lograr una eficiente transformación para evitar el sufrimiento humano y las pérdidas de vidas y de bienes de los mexicanos.

También es muy difícil tratar de señalar críticamente las inercias erróneas en la interpretación, generalmente aceptada, del tema del cambio climático como causante de los desastres, porque se corre el riesgo de recibir una etiqueta determinada: “negacionista”, “escéptico”. Las críticas a la formulación convencional del cambio climático, aquella que señala el calentamiento global atribuido al uso de combustibles fósiles y otras prácticas, y que hace “culpables” a todos los seres humanos, se toma como una posición de derecha, fascistoide, trumpiana, por ello se hace necesario declarar un deslinde respecto de esas confusiones inducidas de identidades ideológicas.

Las actuales condiciones de desastres en varias comunidades del país, relacionadas con lluvias, inundaciones, deslizamientos de tierra, suponen una relación con el cambio climático y se privilegia el enfoque en el fenómeno meteorológico dando menos énfasis a las condiciones sociales. Ello es consistente con lo que desde hace años se ha considerado una visión dominantemente “geofisicista”, que interesa a los grupos de influencia en la academia y en la burocracia para hacer cambios de “camaleón”, es decir, hacer ver que se hace algo para evitar desastres, pero todo sigue igual. El huracán Otis en 2023 afectó una entidad, Guerrero, que renovaba su “Atlas de riesgos” en Acapulco y donde los funcionarios de protección civil habían cumplido cabalmente con sus capacitaciones en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Por eso, reiteramos, los desastres son, esencialmente, procesos sociales.

La 4T ha tenido el enorme mérito de disminuir la pobreza de millones de mexicanos. Cosa que ha sido inédita en los gobiernos del país, pero la ocurrencia de desastres sigue siendo igual. ¿Por qué? Tenemos 40 años en investigación de desastres, hemos examinado las relaciones socioeconómicas y políticas con los fenómenos naturales potencialmente destructivos, se han publicado múltiples trabajos académicos de las diferentes disciplinas, se han analizado, por ejemplo, las inundaciones de 1999, que afectaron, más o menos, a las mismas comunidades dañadas en este año. En aquel entonces para exprimir al Fonden, los gobernadores de Veracruz y Puebla decidieron realizar alrededor de 160 reubicaciones de comunidades humanas para “evitar” las afectaciones futuras por inundaciones y derrumbes de ladera que, evidentemente, fracasaron.

El gobierno federal debe revisar muy bien las inercias burocráticas, las concepciones que siguen incrustadas en sus prácticas del servicio público y, así como se entiende muy bien el fenómeno de la pobreza en los seres humanos, se debe entender el fenómeno de los desastres. La llegada de AMLO a la presidencia de la república en 2018 suscitó enormes expectativas en la comunidad mexicana de estudiosos del riesgo-desastre para mejorar las condiciones de prevención, pero se frustraron cuando se realizaron cambios totalmente contrarios en la organización gubernamental. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) registró el cambio de su Coordinación General (CGPC) a la parte coercitiva de la administración pública federal, es decir, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo que mantuvo las mismas condiciones de ineficiencia en prevención. Alfonso Durazo, que intervino en la configuración de esos cambios (presidió la comisión de protección civil de la Cámara de Diputados en 2012–2015), mantuvo concepciones completamente erróneas respecto de los desastres, que se pueden ver en su iniciativa de 2013: “Las características de los desastres en general se concentran fundamentalmente en su inevitabilidad, imprevisibilidad, recurrencia cíclica, incremento de intensidad y frecuencia, estacionalidad relativa, concentración geográfica e impacto asimétrico” http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2013/02/asun_2936747_20130206_1360167621.pdf.

Los desastres se pueden evitar, se pueden prever, no tienen recurrencia necesariamente con la aparición de los fenómenos naturales potencialmente desastrosos. Tenemos en la actualidad un desarrollo del conocimiento científico (natural, ingenieril, social) suficiente para evitar desastres, aunque subsisten enormes falencias en la conexión de esos conocimientos, por ejemplo, en el tema de los sistemas de alerta y en el del ordenamiento territorial.

El problema sustantivo que dificulta cumplir la responsabilidad gubernamental para evitar desastres sigue siendo la inaceptable organización de la administración pública que requiere cambios urgentes y una revisión de la burocracia heredada desde los tiempos neoliberales del Prian. Desde luego que el cuerpo conceptual también requiere ser cambiado porque de él dependen muchos de los arreglos jurídicos.

Podemos evitar desastres, hagámoslo.

*Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. SECIHTI.