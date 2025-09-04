Jueves, septiembre 4, 2025
NoticiasPolítica

Néstor Camarillo y Fedrha Suriano pactan colaboración tras su incorporación a MC

Efraín Núñez

A una semana de haberse integrado a la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, el expriista Néstor Camarillo Medina sostuvo una reunión con Fedrha Suriano Corrales, dirigente estatal del partido en Puebla, en la que coincidieron en fortalecer el trabajo conjunto por la organización en la entidad. El acercamiento ocurrió días después de que Suriano Corrales declarara que no teme que el senador le dispute la dirigencia estatal, luego de que surgieran versiones periodísticas sobre una presunta solicitud de Camarillo para ocupar dicho puesto a cambio de abandonar el PRI.

Néstor Camarillo Medina, que recientemente dejó el Partido Revolucionario Institucional para incorporarse al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, compartió en su cuenta de X una fotografía del encuentro con Suriano Corrales. En la publicación, destacó los retos y la labor que ambos enfrentan para fortalecer al partido naranja en Puebla, enfatizando el objetivo de sumar esfuerzos para consolidar la presencia de la fuerza política en la entidad.

Por su parte, la dirigente estatal dio la bienvenida pública al nuevo senador de Movimiento Ciudadano, subrayando su disposición para construir un “México nuevo para todos” y remarcando que el partido está abierto a las propuestas de la ciudadanía. Suriano Corrales refrendó su compromiso con la apertura democrática y celebró la incorporación de Camarillo Medina, quien ostenta el cargo de senador de la República.

Las especulaciones sobre una eventual disputa por la dirigencia de Movimiento Ciudadano en Puebla surgieron tras la publicación de una versión difundida por este diario, la cual señaló que Camarillo Medina solicitó ese puesto al senador Clemente Castañeda Hoeflich para motivar su cambio de bancada y desafiliarse del PRI.

En respuesta, Suriano Corrales hizo énfasis en que no existe miedo a perder la dirigencia del partido, pues fue electa mediante procedimientos internos democráticos y su periodo de gestión se extiende hasta después del proceso electoral de 2027. “Fui electa legítimamente y tengo la obligación de cumplir el mandato que concluye hasta después de las elecciones de 2027”, puntualizó en entrevista, asegurando que su liderazgo cuenta con el respaldo de simpatizantes y el reconocimiento institucional de Movimiento Ciudadano en Puebla.

Temas

Más noticias

Nacional

Aumenta en junio el consumo privado en México alentado por productos importados

La Jornada -
Ciudad de México. Luego de una caída en el mes previo, el consumo privado avanzó en junio de 2025, su tercer incremento mensual en...
Internacional

Flotilla humanitaria que zarpó de Barcelona sigue su viaje por altamar

La Jornada -
Madrid. Las más de 20 embarcaciones que zarparon el pasado lunes del puerto de Barcelona rumbo a las costas de Gaza, en la llamada...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Un funcionario estatal es el principal testigo contra defensores del agua en Xoxtla: Nodho

Martín Hernández Alcántara -
El Nodho de Derechos Humanos, advirtió que la causa judicial contra Pascual Bermúdez Chantes y Renato Romero Camacho, defensores del agua en Xoxtla, se...

Este año, se revertirá la contaminación en 32 km del río Atoyac: Conagua

Yadira Llaven Anzures -
Para revertir años de contaminación y desorden, el gobierno federal puso en marcha un ambicioso plan para el saneamiento y ordenamiento del río Atoyac,...

Universidades privadas de Puebla aún arrastran pérdida de 8% en su matrícula: Clúster de Educación

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La matrícula universitaria privada en Puebla todavía no se recupera del impacto sufrido durante la epidemia de Covid-19, pues al menos 8 por ciento...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025