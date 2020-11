Confían padres de Paulina Camargo en el juicio por desaparición forzada para encontrar a su hija

Los padres de Paulina Camargo Limón, quien desapareció en agosto de 2015, cuando tenía 19 años y cuatro meses de embarazo, confiaron en que alcanzarán el esclarecimiento del caso a partir de un juicio por desaparición forzada, que iniciará el próximo 25 de noviembre.

Así lo expresó el padre de la joven, Rolando Camargo Muñoz, quien dijo que no emitiría comentarios sobre la denuncia que la familia de José María Sosa Álvarez, el principal sospechoso de la desaparición de su hija, presentó en contra de autoridades estatales por actos de corrupción durante la investigación del caso.

Sosa fue sentenciado en 2019 a 16 años y seis meses de prisión por el delito de homicidio simple, aunque el cuerpo de la joven no ha sido localizado.

Fue este lunes cuando Luis Alberto Sosa, padre de José María, presentó una denuncia contra del ex fiscal Víctor Carrancá Bourget, del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, así como del ex gobernador Antonio Gali Fayad, y otros siete funcionarios públicos, por actos de corrupción en los que habrían incurrido durante la investigación y resolución del caso.

Sobre la denuncia, radicada en el expediente 870/2020/FECC/UI-A, el padre de Paulina prefirió no emitir comentarios y se concretó a señalar que espera que el caso se esclarezca a partir del juicio por desaparición forzada que se llevará a cabo.

Camargo indicó que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ha respaldado a su familia en el seguimiento de las investigaciones así como en su búsqueda para dar con el paradero de su hija.

Los padres de la joven han acudido a una decena de estados del país, con el fin de revisar morgues e incluso fosas clandestinas, sin que hasta el momento hayan tenido éxito.

Cabe recordar que el día en que Paulina desapareció, se encontró con su entonces novio, José María, y juntos acudieron a una revisión médica, tras lo que la familia de ella nunca volvió a tener contacto con la joven.