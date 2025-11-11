Martes, noviembre 11, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Cámaras empresariales participan en actualización del plan de movilidad del municipio de Puebla

Buscan soluciones en infraestructura vial y la logística urbana

Chedraui estuvo acompañado de representantes de cámaras empresariales, quienes generaron propuestas para mejorar la movilidad de la ciudad
Patricia Méndez

El gobierno municipal de Puebla, a través del Instituto Municipal de Planeación (Implan), realizó el Taller de Participación Ciudadana dirigido al empresariado con el objetivo de actualizar el Programa de Movilidad Urbana Sustentable (PMUS). El presidente municipal, José Chedraui Budib, encabezó el acto, acompañado de más de 20 representantes de cámaras empresariales, quienes generaron diagnósticos y propuestas para mejorar la movilidad de la ciudad.

Durante la inauguración, José Chedraui subrayó que la movilidad constituye un eje estratégico para el desarrollo económico local. Destacó la relevancia de incorporar la experiencia y visión de las cámaras empresariales en la definición de políticas públicas de movilidad, con la finalidad de tener una ciudad más competitiva y conectada.

El taller, diseñado para recabar perspectivas del sector productivo, se organizó en mesas de trabajo orientadas a identificar desafíos y soluciones en la infraestructura vial, la logística urbana y la cultura de la movilidad. Las propuestas generadas serán integradas en el nuevo PMUS, que busca consolidar una ciudad segura, incluyente y con opciones de transporte eficientes.

David Aysa de Salazar, secretario de movilidad e infraestructura, participó en la jornada e insistió en que una ciudad bien conectada significa mayor productividad, menos contaminación y mejor calidad de vida para sus habitantes. Anunció que todas las sugerencias empresariales recogidas en esta sesión serán analizadas y consideradas durante el proceso de actualización del programa de movilidad.

Desde la perspectiva de género, Zaira González Gómez, secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, planteó que hablar de movilidad también implica trabajar en igualdad, seguridad y acceso justo al espacio público. Subrayó que sólo una ciudad donde mujeres y hombres pueden desplazarse libres de riesgos alcanza una vida urbana plena.

La presidenta de Coparmex Puebla, Beatriz Camacho Ruiz, reconoció la apertura institucional para escuchar la voz empresarial y señaló que la mejora en la movilidad elevará también la competitividad y la calidad de vida colectiva. Jesús Sánchez Reliac, coordinador general del Implan, expuso que los talleres ciudadanos alimentan un diagnóstico riguroso y permiten adaptar el ordenamiento urbano a las necesidades reales de 2025.

El secretario de economía y turismo resaltó que cerca de 53 por ciento de los habitantes invierten entre 15 y 30 minutos en llegar a sus centros de trabajo, mientras que 30 por ciento demoran entre 31 y 60 minutos, por lo que resulta impostergable optimizar las condiciones de transporte y conectividad.

Esta actividad integró la serie de talleres de participación social emprendida por el gobierno municipal para actualizar el Programa de Movilidad Urbana Sustentable. La administración refrendó su compromiso de abrir espacios de consulta y colaboración a fin de diseñar soluciones modernas y equitativas que respondan a los desafíos actuales y futuros de Puebla capital.

