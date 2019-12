Para la Cámara Textil la oposición de los pobladores de Zacatepec a drenaje del parque industrial da una mala imagen del estado

La oposición de pobladores de Santa María Zacatepec a construcción del drenaje que transportará las aguas del parque industrial Ciudad Textil, ubicado en Huejotzingo, se ha politizado. Además, la renuencia de los ciudadanos proyecta una mala imagen del estado de Puebla

Así lo acusó Carlos Couttolenc López, presidente de la Cámara de la Industria Textil Puebla Tlaxcala (Citex), quien argumentó que las empresas que ahí se encuentran instaladas no contaminan el vital líquido porque en sus procesos productivos no hay sustancias que afecten, además de que también cuentan con plantas tratadoras.

La obra tiene una extensión proyectada de 4 mil 500 metros, de los cuales solo falta por colocar tubos en 450. Los trabajos están actualmente detenidos debido a la oposición de pobladores de Zacatepec, quienes acusan que la descarga de las aguas afectará al río Metlapanapa.

“Yo creo que está un poco politizado, al final de cuentas no somos empresas contaminantes… una hilandería, por decir, no produce contaminantes, no tiene que tener casi casi planta de tratamiento de agua, más que para sus desechos orgánicos. Da una mala imagen del estado tener una población que no quiera cooperar… no podemos en determinado momento frenar inversiones por ciertos sectores de la población que se oponen”.

Dijo que el impedir la construcción del drenaje no afecta solo a las textileras sino a factorías de la industria automotriz que ahí también se encuentran instaladas y al mismo aeropuerto de Huejotzingo, el cual tiene afectaciones porque le llega agua que ya no cabe en la laguna de absorción.

Asimismo, Couttolenc López dijo que los empresarios textileros están dispuestos a dialogar con observadores internacionales que el pasado martes arribaron a Zacatepec para documentar las diversas violaciones a los derechos humanos en la defensa del río Metlapanapa, cometidos por empresas transnacionales aglutinadas en el parque industrial Ciudad Textil, así como por autoridades municipales.

Cabe referir que llegaron a esta entidad representantes de las organizaciones Front Line Defenders (FDL), Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), Brigadas Internacionales por la Paz (PIB), la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” y medios libres como la “Ke Huelga Radio”.