Califica Putin de “oportuna y muy útil” su reunión con Trump

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, valoró este sábado su visita a Estados Unidos como “oportuna y muy útil”, en una reunión en el Kremlin, en la cual informó que en su encuentro con su homólogo Donald Trump abordó todos los aspectos de la relación bilateral, pero “especialmente la posible solución de la crisis con Ucrania sobre una base justa”.

Putin sostuvo que él y Trump tuvieron la oportunidad de “hablar sobre la génesis, las causas de esta crisis (…) No conversábamos desde hacía tiempo así, a este nivel”, recordó.

El mandatario dijo a los presentes que percibe “con respeto” la actitud de la administración estadunidense y “ve la necesidad del más rápido posible cese de hostilidades”. El líder añadió que preferiría “pasar a solucionar todas las cuestiones por métodos pacíficos”.

En la reunión del Kremlin participaron una veintena de miembros del gobierno, incluidos el primer ministro, Mijaíl Mishustin.

