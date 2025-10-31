Jueves, octubre 30, 2025
NoticiasNacional

Calica podrá ingresar a predios de cantera sólo para restaurar zona explotada, determina Tribunal Federal

Un Tribunal Federal ordenó que Calica solo podrá ingresar a sus predios para restaurar el daño ambiental bajo supervisión de Semarnat
Panorámica de los terrenos explotados por la mina Calica, filial de la estadunidense Vulcan Materials, en Playa del Carmen, Quintana Roo. Foto Cuartoscuro / archivo
La Jornada

la Redacción

Ciudad de México. Un Tribunal Federal determinó que la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) ingrese a los predios de cantera únicamente para remediar, compensar y restaurar la zona explotada bajo supervisión de la autoridad ambiental, así lo informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La Secretaría indicó que este resolutivo respecto de la solicitud de suspensión de Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V., representa un logro importante para el Gobierno de México en la defensa de sus recursos naturales.

El resolutivo del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, fue dado a conocer ayer miércoles.

No obstante, enfatizó la Semarnat, “hoy mantiene una demanda internacional para acusar a México precisamente de las faltas que la propia empresa cometió”.

El Gobierno de México solicitó anuencia para contrademandar internacionalmente a la empresa Vulcan, de la que es filial Calica, mecanismo legal que se encuentra pendiente de resolución ante el tribunal de arbitraje internacional.

La Semarnat argumentó ante el tribunal colegiado que la solicitud de Calica sobre la suspensión para que se permita la restauración debe incluir las obligaciones de elaborar un programa desde el inicio del proyecto, restaurar corredores de fauna silvestre, reforestar, así como elaborar un cronograma, tal como se determinó en la autorización ambiental otorgada en 2000.

Señaló que dentro del juicio de nulidad administrativa, se demostró con pruebas periciales que Calica explotó el doble de lo autorizado, por lo que en los más de 50 juicios promovidos por la empresa desde 2022, no ha logrado que se le permita continuar con la extracción de roca caliza.

Por ello, esta doble explotación representa un abuso sistemático del marco normativo ambiental, aunado a que la empresa no obtuvo todas las concesiones de agua que debía obtener y jamás solicitó un permiso forestal.

Te puede interesar: Busca Presidenta llegar a un acuerdo con Calica; descarta reactivar mina

Temas

Más noticias

Nacional

Corte revierte acuerdo de Piña: deja firme sentencia que obliga a minera a pagar 2.8 mmdp

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó este jueves firme la sentencia de un tribunal colegiado...
Nacional

Capturan a “El Carnal”, exdirector de la policía de Tabasco y líder del CJNG

La Jornada -
Gustavo Castillo Ciudad de México. Autoridades federales y del estado de Chiapas capturaron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Leonardo Arturo Leyva Ávalos, "El...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:58

Saneamiento del Atoyac debe empezar por causas y no por los efectos: expertos

Martín Hernández Alcántara -
Expertos, académicos, ambientalistas y organizaciones sociales de Puebla dieron a conocer este domingo una carta abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al gobernador...

Semarnat autoriza con estrictas restricciones Ecoparque Tlalli–Malinche

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la construcción del Ecoparque Tlalli–Malinche impulsado por el gobierno de Alejandro Armenta Mier, pero...

Colectivos preparan denuncia penal contra Concesiones Integrales por realizar descargas contaminantes al Atoyac

Efraín Núñez -
La Colectiva por el Bienestar Social y la Asamblea Social del Agua (ASA) anunciaron que interpondrán una denuncia penal contra la empresa Concesiones Integrales...

Más noticias

Corte revierte acuerdo de Piña: deja firme sentencia que obliga a minera a pagar 2.8 mmdp

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó este jueves firme la sentencia de un tribunal colegiado...

Capturan a “El Carnal”, exdirector de la policía de Tabasco y líder del CJNG

La Jornada -
Gustavo Castillo Ciudad de México. Autoridades federales y del estado de Chiapas capturaron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Leonardo Arturo Leyva Ávalos, "El...

Avistan entre siete y diez vaquitas marinas en el Alto Golfo de California

La Jornada -
Jared Laureles y Alexia Villaseñor Ciudad de México. Después de 27 días de monitoreos de conservación, el "Crucero de observación vaquita marina 2025” logró observar...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025