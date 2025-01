Calentamiento de océanos causa disminución en la población de pulpos: UNAM

Lilian Hernández Osorio

Ciudad de México. Ante el calentamiento de los océanos, los pulpos enfrentan un estrés térmico y disminución de su población, lo cual ha ocasionado que busquen aguas más profundas, para poder subsistir, ya que existen evidencias de que el aumento de temperatura ha provocado que a algunos embriones se les enchuequen los brazos y los ojos se les muevan de lugar, advirtió el investigador de la facultad de Ciencias de la UNAM, Carlos Rosas Vázquez.

Tras realizar estudios sobre la sensibilidad térmica de dicha especie y trabajar en modelos respecto a la distribución y su abundancia en la Península de Yucatán ante el calentamiento global, el titular del Laboratorio de Ecofisiología de la Unidad Multidisplinaria de Docencia e Investigación de la universidad nacional detectó que el octupus maya se desarrolla bien en esta región del país, ya que es bañado por una corriente de agua fría proveniente del Caribe.

Esto hace que las temperaturas fluctúen entre los 22 y 23 grados durante el verano, las cuales son favorables para este animal; sin embargo, los cambios están ocasionando que busquen aguas más profundas, pues el año pasado registraron ondas de calor importantes, lo cual disminuyó la pesca de pulpos, especialmente en Campeche.

“Los pescadores lo atribuyen a la sobrepesca y otros efectos, yo insisto que es la temperatura, de más de 30 grados. Los pulpos no las toleran, sus límites están por los 27 grados. Todavía tenemos la influencia de esta surgencia, que hace que el agua se enfríe un poco, estamos monitoreando la temperatura -casi 18 kilómetros- y está entre 29 y 31 grados y no hay casi pulpos”, alertó.

Los datos respecto a la temperatura los obtienen del monitoreo que lleva a cabo el Instituto de Ingeniería, a partir de una boya oceanográfica que les envía información permanentemente.

Rosas Vázquez indicó que, si esta especie se mueve a aguas más profundas, tendrá que buscar si existe alimento. Además, habría un efecto económico importante para los pescadores ribereños quienes solamente pueden recorrer una pequeña franja de la Península, 15 o 20 kilómetros.

“Si se quedan en aguas profundas serán capturados por flotas, barcos más grandes y cuya derrama económica no es para los pescadores costeros, sino que está ligada con empresas”, precisó.

El académico de la facultad de Ciencias, y también integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, detalló que en el laboratorio estudian cómo los factores ambientales determinan el bienestar y el éxito de las poblaciones acuáticas de interés, tanto ecológico como pesquero y acuícola. Así, decidieron investigar respecto a la sensibilidad de los pulpos a la temperatura y se enfocaron en su reproducción.

Agregó que la mayoría de los animales acuáticos que no pueden regular su temperatura corporal dependen del medio para sus actividades, y la reproducción es un evento importante y sensible.

“En el caso del pulpo, las hembras desovan una sola vez en la vida, esa apuesta es todo o nada. Nos interesó explorar su sensibilidad térmica y encontramos que son muy sensibles a las altas temperaturas”, refirió.

También se cuestionaron si la elevación de la temperatura afectaba a su progenie, para lo cual estudiaron a los embriones y detectaron que son igual de sensitivos que las madres. “Cuando están expuestas a altas temperaturas, las madres envían elementos en el vitelio de los huevos que se convierten en daños potenciales para los propios embriones”.

Los universitarios analizan estos efectos que se definen como epigenéticos, caracterizados no por dañar el ADN, pero sí las proteínas que lo rodean. “Esto provoca que a la hora que se combinan el ADN de la hembra y el macho, ya no es tan perfecto como debiera ser y causa alteraciones que dan como resultado descendencia mucho más sensible a la temperatura, que ante un estrés térmico se deforma o muere”, abundó.

El experto subrayó que a los embriones se les enchuecan los brazos, se les mueven los ojos del lugar, incluso les ha tocado ver un caso en el que la glándula donde tienen la tinta se mezcla con el sistema circulatorio, ocasionando la intoxicación del pulpo con su propia tinta. “Las predicciones hasta ahora sugieren que el efecto del calentamiento provocará alteraciones profundas sobre la población”.

Añadió que una manera de demostrar que se están moviendo a aguas más profundas sería marcarlos, pero es difícil, ya que son animales hábiles y con los ocho brazos que tienen se logran quitar los marcadores.