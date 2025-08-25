Lunes, agosto 25, 2025
NoticiasPolítica

Operadores de Herrera condicionan entrega de calentadores solares por votos de panistas, denuncia Leal

Efraín Núñez

Operadores de Manuel Herrera Rojas, presuntamente condicionaron la entrega de decenas de calentadores solares, programa del gobierno estatal, a cambio del voto de panistas para elegir dirigente del partido en la capital del estado, elección abierta a la militancia blanquiazul que se realizará el próximo 7 de septiembre, denunció Fernando Sarur, compañero de fórmula de Guadalupe Leal Rodríguez.

Durante una conferencia de medios, Sarur expresó que esta práctica marca un precedente negativo en el PAN, ya que representa el uso de un programa social estatal —ajeno al partido— como herramienta para captar apoyos políticos. El exregidor no detalló el mecanismo del condicionamiento; sin embargo, fuentes internas del partido aseguraron que la diputada Susana Riestra Piña gestionó la entrega de más de 50 calentadores solares ante la Secretaría del Bienestar estatal. Posteriormente, operadores estatales conocidos como “El Benja”, “La Cony” y “Yayo” presionaron a beneficiarios, todos ellos panistas, para que con su respaldo favorecieran la candidatura de Herrera Rojas.

Testimonios recogidos por integrantes del PAN señalan que los operadores exigieron a los beneficiarios depositar el dinero de los apoyos en cuentas bancarias controladas por allegados a Riestra Piña, con la finalidad de que ellos realizaran la compra de los calentadores. Sin embargo, esta maniobra generó resistencia y rechazo entre los mismos, debido a que el gobierno estatal requiere comprobantes de adquisición que garanticen la transparencia de este tipo de apoyos sociales.

La situación motivó la llegada de una queja a la Secretaría del Bienestar, la cual exhortó públicamente a los beneficiarios a no dejarse engañar por el condicionamiento promovido por los operadores panistas ligados a Mario Riestra, haciendo énfasis en la importancia de rechazar presiones indebidas en el acceso a programas sociales.

Por su parte, Guadalupe Leal aprovechó la conferencia matutina para distinguir su propuesta como oposición efectiva: “No será una oposición de redes sociales que se queje de todo, como lo ha hecho la actual dirigencia estatal,” subrayó. “Seremos una oposición que va a pintar calles, a realizar oficios eficientes, que gestionará realmente y reconocerá lo que se esté haciendo bien,” puntualizó la candidata.

Temas

Más noticias

Nacional

Detienen en Colima al ‘Chalamán’, familiar de ‘El Mencho’; requerido en EU por narcotráfico

La Jornada -
Ciudad de México. En un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad que derivó de un intercambio de información con Estados Unidos, fue detenido en...
Internacional

Kilmar Ábrego, salvadoreño símbolo de política migratoria de Trump, vuelve a ser detenido en EU

La Jornada -
Baltimore, Estados Unidos.- Un ciudadano salvadoreño que se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal fue detenido...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Arnulfo Carvajal encabeza la tercera fórmula para competir por la dirigencia del PAN en la ciudad de Puebla

Efraín Núñez -
En el proceso interno para elegir dirigente municipal del PAN de la ciudad de Puebla se inscribió un tercer participante de nombre, Arnulfo Carvajal...

Entre promesas y acusaciones, Herrera y Leal se registran para la dirigencia del PAN en la capital

Efraín Núñez -
Manuel Herrera Rojas y Guadalupe Leal Rodríguez se inscribieron este domingo para disputar la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en la ciudad...

Entre promesas y acusaciones, Herrera y Leal se registran para la dirigencia del PAN en la capital

Efraín Núñez -
Manuel Herrera y Guadalupe Leal se inscribieron este domingo para disputar la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en la ciudad de Puebla....

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025