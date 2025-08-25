Operadores de Herrera condicionan entrega de calentadores solares por votos de panistas, denuncia Leal

Operadores de Manuel Herrera Rojas, presuntamente condicionaron la entrega de decenas de calentadores solares, programa del gobierno estatal, a cambio del voto de panistas para elegir dirigente del partido en la capital del estado, elección abierta a la militancia blanquiazul que se realizará el próximo 7 de septiembre, denunció Fernando Sarur, compañero de fórmula de Guadalupe Leal Rodríguez.

Durante una conferencia de medios, Sarur expresó que esta práctica marca un precedente negativo en el PAN, ya que representa el uso de un programa social estatal —ajeno al partido— como herramienta para captar apoyos políticos. El exregidor no detalló el mecanismo del condicionamiento; sin embargo, fuentes internas del partido aseguraron que la diputada Susana Riestra Piña gestionó la entrega de más de 50 calentadores solares ante la Secretaría del Bienestar estatal. Posteriormente, operadores estatales conocidos como “El Benja”, “La Cony” y “Yayo” presionaron a beneficiarios, todos ellos panistas, para que con su respaldo favorecieran la candidatura de Herrera Rojas.

Testimonios recogidos por integrantes del PAN señalan que los operadores exigieron a los beneficiarios depositar el dinero de los apoyos en cuentas bancarias controladas por allegados a Riestra Piña, con la finalidad de que ellos realizaran la compra de los calentadores. Sin embargo, esta maniobra generó resistencia y rechazo entre los mismos, debido a que el gobierno estatal requiere comprobantes de adquisición que garanticen la transparencia de este tipo de apoyos sociales.

La situación motivó la llegada de una queja a la Secretaría del Bienestar, la cual exhortó públicamente a los beneficiarios a no dejarse engañar por el condicionamiento promovido por los operadores panistas ligados a Mario Riestra, haciendo énfasis en la importancia de rechazar presiones indebidas en el acceso a programas sociales.