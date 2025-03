Calderón ya fue juzgado por el pueblo; dejó “mal legado”: Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que el ex presidente Felipe Calderón ya fue juzgado por el pueblo de México, pues dejó un “mal legado” en la historia del país.

Cuestionada sobre la posibilidad de que existan investigaciones en Estados Unidos contra el ex presidente, Sheinbaum Pardo aclaró que su gobierno no tiene conocimiento de ello ni ha recibido información al respecto. Además, dejó claro que su administración no promoverá ninguna indagatoria.

“No tenemos conocimiento y no nos han informado. Y repito, no es un tema del gobierno. Si hay algún tema de la fiscalía, pues que proceda la fiscalía. Pero nosotros como gobierno no lo vamos a hacer”, puntualizó.

Sheinbaum criticó el sexenio de Calderón y señaló que inició la guerra contra el narcotráfico para legitimarse tras un fraude electoral y que puso al frente de dicha estrategia a Genaro García Luna, hoy condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

“La conciencia que hay en el pueblo de México, la diferencia en la manera en que hacemos las cosas, las consecuencias de la guerra contra el narco, la detención de García Luna… Todo esto que hoy es público no hay que dejar de mencionarlo nunca”, declaró la mandataria.

Sheinbaum subrayó que, en contraste con Calderón, el presidente Andrés Manuel López Obrador es el más querido en la historia del país. “El pueblo de México ya juzgó a Calderón, a su sexenio, y eso es lo que queda en el legado, el mal legado, ese no se lo va a quitar nunca”, afirmó.